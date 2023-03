Chuyên gia trang điểm tố Lệ Quyên xấu tính: Bạn thân của Selena Gomez và Hồ Ngọc Hà

HHT - Sau khi chuyên gia trang điểm Hung Vanngo bình luận tố Lệ Quyên xấu tính, các thông tin liên quan tới anh ngay lập tức được cư dân mạng "săn lùng".

Hung Vanngo đang chiếm sóng mạng xã hội khi bình luận cực gắt về Lệ Quyên: "Con người tính xấu như vậy, không có make-up nào che nổi đâu em ơi". Ngay lập tức, tất tật các thông tin liên quan tới công việc lẫn quan hệ cá nhân của chuyên gia trang điểm nổi tiếng Hollywood này được cư dân mạng đưa ra bàn luận.

Hung Vanngo (tên thật là Ngô Văn Hùng) lớn lên trong sự giao thoa của nhiều nền văn hóa vì anh theo gia đình sang Canada định cư từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đến làm việc tại một tiệm làm tóc, chính thức bén duyên với thế giới làm đẹp. Phát hiện ra niềm đam mê với việc làm đẹp cũng như năng khiếu của bản thân ở lĩnh vực này, anh đã theo học thêm lớp trang điểm. Sở hữu sự nhạy bén với màu sắc lại không ngừng khám phá những xu thế mới, Hung Vanngo tự mày mò tìm được hướng đi của riêng mình.

Tên tuổi của Hung Vanngo nở rộ khi tới Mỹ làm việc và dần được hợp tác cùng những nhà thiết kế hàng đầu và hàng loạt hãng thời trang uy tín. Anh còn là "phù thủy nhan sắc" đứng sau những lần tỏa sáng của các ngôi sao hàng đầu Hollywood như Selena Gomez, Miranda Ker, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Katy Perry... trên sân khấu lẫn sự kiện.

Đặc biệt, mối quan hệ của Hung Vanngo và Selena Gomez không chỉ dừng lại ở công việc. Hung Vanngo vừa là "make-up ruột" vừa là một người bạn thân thiết của Selena Gomez. Anh và giọng ca Come & Get It thường xuyên có những khoảnh khắc cực thân thiết ở hậu trường lẫn khi tham gia sự kiện chung.

Danh tiếng của Hung Vanngo ngày càng vươn xa trong ngành làm đẹp khi liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng uy tín như giải Make-up Artist tại Hollywood Beauty Awards. Anh còn từng đảm nhận vị trí Đại sứ trang điểm toàn cầu của một thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Với các nghệ sĩ ở Việt Nam, Hung Vanngo là bạn thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mỗi khi Hồ Ngọc Hà sang xứ cờ hoa đi diễn, Hung Vanngo dù rất bận rộn công việc vẫn luôn sắp xếp thời gian để gặp mặt người em thân thiết. Hay khi Hung Vanngo về nước, cả hai không chỉ tham gia sự kiện cùng nhau mà còn thoải mái chụp hình chung.

Hiện tại, Hung Vanngo đã giới hạn bình luận ở bài viết chia sẻ ảnh chụp màn hình bình luận của mình về Lệ Quyên. Netizen đều đang ngóng chờ những động thái mới tới từ Hung Vanngo và Lệ Quyên sau khi drama này bùng nổ.