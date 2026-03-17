Chuyện về bộ phim hoạt hình trẻ em xem thì mê, còn người lớn lại thấy ám ảnh

HHTO - Vì sao tác phẩm đã 15 năm tuổi này lại bị xem là một trong những bộ phim hoạt hình “đáng sợ” nhất từ trước đến nay?

Tháng 3 này, khán giả Việt sẽ có dịp thưởng thức phiên bản nâng cấp của Coraline, phim hoạt hình từng ra mắt năm 2009 và trở thành hiện tượng điện ảnh nhờ kỹ thuật stop-motion 3D đỉnh cao và cốt truyện mang đậm màu sắc giả tưởng đen tối.

Coraline chuẩn bị chiếu lại với phiên bản nâng cấp.

Chuyện phim theo chân cô bé Coraline Jones và gia đình chuyển đến căn biệt thự vừa cổ kính vừa ám muội có tên “Cung điện Màu Hồng”. Trong lúc bị cha mẹ ngó lơ do công việc bận rộn, Coraline tình cờ phát hiện một cánh cửa bí mật dẫn lối tới “thế giới song song”. Tại đây, mọi thứ đều đẹp đẽ và hoàn hảo hơn thực tại, nhưng ai nấy đều có đôi mắt bằng cúc áo kỳ quái.

Bố Kia, Mẹ Kia lúc nào cũng ngọt ngào với Coraline.

"Other Mother” (Mẹ Kia) của Coraline trong thế giới song song dường như là một người mẹ “trong mơ” khi luôn cười dịu dàng, những lời nói ngọt ngào và có thể đáp ứng mọi ước muốn của con gái. Còn Other Father (Bố Kia) thì dành trọn thời gian để vui chơi cùng cô bé - hoàn toàn trái ngược với người bố suốt ngày bận rộn làm việc của Coraline. Nhưng khi Coraline ngày càng yêu quý bố mẹ ở thế giới song song cũng là lúc sự thật đằng sau những vẻ ngoài đáng mến ấy dần hé lộ.

Nhưng họ đang có âm mưu gì?

Coraline với thông điệp về việc trân trọng thực tại, cảnh tỉnh về những mong ước viển vông đã phá vỡ định kiến phim hoạt hình vốn tươi sáng và chỉ dành cho trẻ em. Thậm chí tạo hình các nhân vật ở thế giới song song có phần đáng sợ và kỳ dị, gây ám ảnh với cả những khán giả trưởng thành.

Nếu như Ghibli nổi tiếng với kỹ thuật hoạt hình 2D truyền thống, nơi hàng nghìn khung hình được vẽ tay tỉ mỉ bởi các họa sĩ, thì Coraline được sản xuất bởi Laika, hãng phim hàng đầu Hollywood về hoạt hình tĩnh vật (stop-motion animation). Với stop-motion, mỗi hình ảnh đều được tạo nên từ những vật liệu thật, bởi bàn tay của hàng trăm con người.

Coraline tốn hết 4 năm để sản xuất.

Để làm nên một bộ phim stop-motion đạt được độ hoàn chỉnh như Coraline, đạo diễn Henry Selick cùng hơn 400 cộng sự đã làm việc liên tục trong suốt 4 năm. Trong phim, mỗi “búp bê” đều có nét riêng về gương mặt, kiểu tóc, hình dáng, trang phục… Ước tính có hơn 200 nghìn biểu cảm khác nhau của các nhân vật đã được tạo ra. Thậm chí, các bộ trang phục tí hon khán giả nhìn thấy đều được đan thêu bởi các nghệ nhân chuyên biệt. Đó là lý do người xem có thể cảm nhận độ chân thực và sắc nét của từng sợi chỉ, từng chiếc cúc áo xuất hiện trên khung hình của Coraline.