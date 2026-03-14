The Ramparts of Ice: Anime dành riêng cho những ai hay thích "trốn" vào góc riêng

HHTO - Nếu bạn từng cảm thấy việc giao tiếp là một thử thách khó nhằn, câu chuyện của cô bạn Koyuki Hikawa trong "The Ramparts of Ice" có thể sẽ khiến bạn nhìn thấy chính mình trong đó. Cùng chờ đón màn "phá băng" đầy ngọt ngào của hội bạn này trên Netflix vào mùa Hè tới.

The Ramparts of Ice được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Kocha Agasawa. Tác phẩm từng đạt hơn 160 triệu lượt xem trên nền tảng LINE Manga và có tổng lượng phát hành khoảng 2 triệu bản, tính cả bản in lẫn kỹ thuật số. Trước khi được chuyển thể thành anime, bộ truyện từng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng “Manga được mong chờ được hoạt hình hóa” tại AnimeJapan năm 2023.

"The Ramparts of Ice" chuyển thể từ manga học đường của tác giả Kocha Agasawa.

Câu chuyện theo chân Koyuki Hikawa, một nữ sinh trung học có xu hướng khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Thế giới của Koyuki chỉ xoay quanh người bạn thân lâu năm Miki Azumi cho đến khi Minato Amamiya, một nam sinh có tính cách thẳng thắn, bắt đầu tìm cách tiếp cận và phá vỡ ranh giới mà cô tự thiết lập. Cùng lúc đó, Yota Hino, thành viên đội bóng rổ điềm đạm cũng gia nhập nhóm bạn.

Trailer mở đầu bằng ký ức thời trung học cơ sở của Koyuki, gợi lại những tổn thương khiến cô ngại kết nối với người khác. Đoạn giới thiệu cũng khắc họa Miki trong sự chênh lệch giữa hình ảnh “thần tượng học đường” và con người thật, Minato bị hiểu lầm là kiêu ngạo dù đối xử bình đẳng với mọi người, cùng Yota luôn kìm nén cảm xúc vì sự tử tế của bản thân.

Mỗi nhân vật mang theo một nỗi niềm riêng, ghép lại thành bức tranh quen thuộc của lứa tuổi học trò. Ảnh: Netflix

Dự án anime lần này do Studio KAI đảm nhận khâu sản xuất, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Mankyu. Phần kịch bản được phụ trách bởi Yasuhiro Nakanishi, người từng góp phần làm nên thành công của Mechanical Arms.

Chia sẻ về nhân vật, đội ngũ sản xuất cho biết bộ phim sẽ tập trung khắc họa những khoảnh khắc vụng về, đôi khi gây thất vọng nhưng vô cùng chân thực của lứa tuổi học trò. Hình ảnh chủ đạo (key visual) mới nhất cũng gây ấn tượng với khung cảnh bốn nhân vật đi học về trong ánh hoàng hôn, gợi lên cảm giác hoài niệm về thanh xuân.

The Ramparts of Ice (Koori no Jouheki) dự kiến phát sóng trực tuyến trên nền tảng Netflix từ ngày 2/4/2026.

