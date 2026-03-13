Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Điều gì đọng lại đằng sau phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ của phim Anh Hùng?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau poster và teaser đầu tiên hé lộ nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỉ gây xôn xao, phim điện ảnh Anh Hùng tiếp tục tung đoạn hậu trường đầu tiên, mở ra một góc nhìn nhân văn hơn về câu chuyện “anh hùng đời thường” phía sau bộ phim.

Kịch bản Anh Hùng theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Bộ phim không chỉ xoay quanh một phi vụ lừa đảo từ thiện gây tranh cãi mà còn mở ra góc nhìn rộng hơn về niềm tin, sự tử tế và những lựa chọn khó khăn của con người. Để rồi người xem sẽ đối mặt với câu hỏi giản dị nhưng không dễ trả lời: Giữa một xã hội đầy nghi ngờ và phán xét, liệu lòng tốt vẫn còn chỗ đứng?

anh-hung-5.jpg
Tài xế Hùng vô tình bị cuốn vào vụ lừa đảo

Anh Hùng sẽ công chiếu vào kỳ nghỉ lễ 30/4 tới đây và nhà sản xuất vừa tung ra phim hậu trường để vinh danh những anh hùng thầm lặng trong cuộc sống. Đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận ra trong đoàn phim cũng có rất nhiều anh hùng thầm lặng.

Từng con người nỗ lực mỗi ngày, mỗi đêm để hoàn thành các cảnh quay, mang đến cho khán giả những thước phim chỉn chu, chất lượng và ý nghĩa nhất. Còn theo nữ diễn viên Hồng Ánh, đây là những con người bình dị, song dám đứng lên làm những điều tử tế vì cuộc sống.

anh-hung-1.jpg
Anh sẽ lựa chọn điều gì, làm người tử tế của xã hội hay chấp nhận làm điều xấu để bảo vệ con gái?

Nam diễn viên chính Thái Hòa quan niệm anh hùng có thể là bất cứ ai. Bất kỳ người nào cũng có thể trở thành anh hùng trong mắt một ai đó, thông qua một nghĩa cử tốt đẹp nào đó. Và Anh Hùng chỉ mượn câu chuyện có thật về vụ lừa đảo từ thiện để nói về lòng tốt, rằng những cử chỉ thiện lương, những trái tim trắc ẩn vẫn đang tồn tại ở xung quanh chúng ta, trong chính con người chúng ta.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thái Hòa #Võ Tấn Phát #phim Anh Hùng #phim Việt Nam #phim dịp lễ 30/4

Xem thêm

Cùng chuyên mục