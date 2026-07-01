Fan tìm lại bản EXO cover Người Ấy của Trịnh Thăng Bình sau sân khấu ATVNCG 2026

HHTO - Không chỉ dắt tay đội Quái Kiệt Mộng Mơ lọt thẳng lên Top Trending của YouTube, tiết mục "Người Ấy" tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 của Anh tài Trịnh Thăng Bình còn đang khiến hội fan K-Pop "không thể nghe theo cách bình thường" mà phải tìm lại bản cover của EXO tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) năm nào.

Tập mở màn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng chứng minh sức hút với khán giả với hàng loạt khoảnh khắc "thoát vòng". Trong phần solo của mình, Trịnh Thăng Bình mang đến một "bản hit quốc dân" một thời - Người Ấy phiên bản kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng. Chỉ cần giai điệu Người Ấy vừa cất lên, khán giả tại trường quay đã tự động hát theo vì ca khúc này vốn đã quá quen thuộc.

Trịnh Thăng Bình mang cả bầu trời thanh xuân trở lại cùng "Người Ấy".

Thế nhưng, điều bất ngờ là ngay sau đêm diễn, nhiều fan K-Pop lại đồng loạt gọi tên EXO bên dưới các bài đăng về chương trình. Giai điệu này khiến các fan thế hệ 9X và đầu 2K liên tưởng ngay đến sân khấu Music Bank in Hanoi vào năm 2015. Màn trình diễn năm ấy đã để lại chiếc "vía" lụy quá nặng, khiến dân mạng đến tận bây giờ vẫn thi thoảng nhắc lại như một huyền thoại với fan K-Pop Việt.

Một fan chia sẻ đoạn video nói rằng bản thân xem Trịnh Thăng Bình biểu diễn nhưng trong đầu lại nhớ đến giọng hát của các thành viên EXO. (Nguồn: thichmauhonggioitinhcauvong)

Thời điểm đó, khoảnh khắc bốn thành viên Suho, Xiumin, Chen và Chanyeol ôm đàn guitar bước ra sân khấu, nỗ lực hát tiếng Việt bằng chất giọng lơ lớ nhưng chuẩn nốt đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với fan Việt. Nghe lại bài hát này vào năm 2026, nhiều khán giả bỗng cảm thấy như đang được quay về với kỷ niệm của 11 năm trước.

Sân khấu Người ấy của EXO tại sân vận động Mỹ Đình năm 2015 bất ngờ viral trở lại sau tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Sau khi nghe xong bản phối mới, không ít khán giả thừa nhận đã phải tìm xem lại ngay đoạn cover Người Ấy của EXO. Trên các trang mạng xã hội, các đoạn video so sánh giữa hai phiên bản 2015 và 2026 cũng bất ngờ viral với lượt tương tác lớn.

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng còn hài hước đùa rằng từ nay về sau khó có thể nghe hát bài này một cách bình thường vì cứ nhẩm theo lời là đầu lại tự động phát ra giọng hát của EXO.