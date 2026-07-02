Nữ diễn viên phim “Little Forest” suy sụp vì bị bạn diễn gần gấp đôi tuổi quấy rối

HHTO - Hashimoto Ai - nữ diễn viên vừa ra mắt đã gây ấn tượng với “Confessions”, được nhiều khán giả quen mặt qua “Little Forest” - bị bạn diễn quấy rối trên phim trường. Sự việc khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô suy sụp.

Vào ngày 1/7, tạp chí Shukan Bunshun của Nhật Bản đăng thông tin rằng nữ diễn viên Hashimoto Ai (sinh năm 1996) bị nam diễn viên Sato Jiro (sinh năm 1969) quấy rối trên phim trường Fuufu Beisei Deka (tạm dịch: Vợ Chồng Cảnh Sát Hình Sự Khác Họ). Trong phim, cả hai vào vai một đôi vợ chồng cùng là cảnh sát hình sự nhưng giấu chuyện đã kết hôn với đồng nghiệp, do đó cả hai khác họ (ở Nhật, sau khi kết hôn đa số người vợ sẽ đổi sang họ của chồng).

Phim Fuufu Beisei Deka.

Theo Shukan Bunshun, trên phim trường Fuufu Beisei Deka, Sato Jiro đã nhiều lần có những hành động đụng chạm cơ thể mà không có sự đồng ý của Hashimoto Ai, trong đó có việc tự ý chạm vào má cô. Sau khi được nhà sản xuất nhắc nhở, ông đã hai lần vào phòng thay đồ của cô, lớn tiếng giận dữ. Ông nói với cô rằng nếu có những hạn chế như vậy thì không nên nhận vai vợ chồng, cô không nên làm diễn viên…

Sự việc này đã khiến Hashimoto Ai suy sụp, khóc trong thời gian quay phim. Thậm chí, nữ diễn viên phải hủy bỏ hoạt động quảng bá phim cũng như vắng mặt trong một số cảnh quay vì lý do sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Cùng ngày 1/7, sau bài viết của Shukan Bunshun, công ty quản lý của nam diễn viên Sato Jiro lên tiếng. Công ty quản lý thừa nhận nam diễn viên đã chạm nhẹ vào cằm của Hashimoto Ai trong lúc quay phim, cũng như nói chuyện với cô trong phòng thay đồ, nhưng phủ nhận hành vi quấy rối.

Về việc chạm vào cằm, công ty quản lý của Sato Jiro miêu tả lại đó là một cảnh quay lái xe theo lối hài hước, nhân vật người vợ của Hashimoto Ai lái xe nhưng nhắm mắt mà lại mở miệng. Nhân vật người chồng của Sato Jiro hoảng hốt, nói rằng mở mắt chứ đừng mở miệng, rồi dùng ngón tay chạm vào cằm cô.

Công ty quản lý của Sato Jiro nói rằng do từng bị quấy rối trong quá khứ dẫn đến chấn thương tâm lý, trước khi quay phim phía Hashimoto Ai có thông báo với nhà sản xuất rằng trong quá trình quay cần hạn chế tiếp xúc cơ thể. Tuy nhiên, khi đó nhà sản xuất không chia sẻ thông tin này lại cho phía nam diễn viên.

Hôm sau ngày quay cảnh chạm cằm, Sato Jiro mới được nhà sản xuất thông báo rằng có những hạn chế về tiếp xúc cơ thể với Hashimoto Ai. Để làm rõ cụ thể hành động nào được chấp nhận, còn hành động nào không, một cuộc họp đã được diễn ra. Theo đó, một quy định được thiết lập rằng cần phải được xác nhận trước khi chạm vào bất cứ nơi nào khác ngoài vai và cánh tay của nữ diễn viên.

Công ty quản lý của Sato Jiro cũng nói rằng cuộc gặp ở trong phòng thay đồ là để giải tỏa hiểu lầm. Sato Jiro đã bày tỏ sự ấn tượng với diễn xuất của Hashimoto Ai, đồng thời nói thêm rằng nếu một người có chấn thương tâm lý mà đóng vai vợ chồng thì nên chia sẻ tình trạng của mình với bạn diễn. Cá nhân ông cũng tin rằng nếu tình trạng đó tiếp diễn thì người đó không nên tiếp tục diễn xuất.

Sau đó, Sato Jiro luôn tuân thủ quy định cho đến lúc phim đóng máy. Các chuyên gia đã xác nhận lời nói và hành vi của ông không cấu thành hành vi quấy rối.

Công ty quản lý của Sato Jiro nói rằng thông tin đăng trên Shukan Bunshun không phản ánh chính xác sự thật khách quan. Họ sẽ kiên quyết chống lại bất kỳ bài viết nào gây tổn hại đến danh tiếng của công ty, và sẽ công bố sự thật chính xác vào thời điểm thích hợp.

Nam diễn viên Sato Jiro cho biết ông thấy đau lòng khi những nỗ lực diễn xuất của mình lại dẫn đến những cáo buộc quấy rối. Ông tiết lộ đã nhiều lần muốn rút khỏi bộ phim vì thấy mọi thứ đã đi quá giới hạn. “Lẽ ra tôi nên đưa ra quyết định này sớm hơn. Tôi chân thành cầu nguyện rằng rồi sẽ đến ngày tất cả ‘sự thật’ được phơi bày”.

Hiện tại, phía Hashimoto Ai vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Hashimoto Ai trong Confessions.

Little Forest.

Hashimoto Ai bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010, với vai Kitahara Mizuki trong phim điện ảnh nổi tiếng Kokuhaku (Confessions). Tuy chưa phải là vai chính nhưng diễn xuất của cô khi đó đã được đánh giá tốt, phim giúp cô nổi danh, dọn đường cho nhiều vai diễn lớn nhỏ sau này.

Hashimoto Ai tham gia đóng nhiều phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh, với mảng điện ảnh có phần nổi trội hơn. Một số phim nổi tiếng của cô có thể kể đến: Kokuhaku, Another, Little Forest: Summer & Autumn, Little Forest: Winter & Spring, Parasyte Part 1, Parasyte Part 2…