Cnet xôn xao vụ loạt mỹ nhân Hoa ngữ bị Miu Miu "hãm hại", thực hư ra sao?

HHTO - Trên mạng xã hội Weibo ngày qua, từ khóa về việc Miu Miu "hãm hại" dàn mỹ nhân Hoa ngữ hút tới hơn 64 triệu lượt truy cập. Chuyện gì đang xảy ra?

Cộng đồng mạng ngày qua "choáng váng" trước hình ảnh của diễn viên Đồng Dao trên tạp chí Bazzar Art quảng bá cho dòng trang phục mới nhất của nhà mốt Miu Miu. Sao nữ vốn gắn liền với hình ảnh sang trọng lại trông lạ lẫm đến "khó hiểu". Netizen nhận xét cách phối đồ họa tiết hoa nhí cùng găng tay lụa, tay cầm cọ lăn sơn khiến nữ diễn viên trông như "phiên bản mẹ lao công trầm tư".

Trước đó, nhiều tiểu hoa lứa 00 của C-Biz cũng từng vướng tạo hình "khó đỡ" khi "bắt tay" cùng Miu Miu. Triệu Kim Mạch được cho là "nạn nhân" xấu số nhất. Người hâm mộ nói rằng mọi hình ảnh "kém sắc" của mỹ nữ sinh năm 2002 trong vài năm gần đây đều là khi cô lăng xê thiết kế từ thương hiệu này.

Trong loạt chiến dịch quảng bá của nhà mốt, Triệu Kim Mạch gây tiếc nuối khi phải "gồng gánh" tạo hình có độ khó cao về cả cách phối trang phục lẫn làm tóc, trang điểm. Hình ảnh của nữ diễn viên bị ví như “người vừa trải qua chuyến tàu dài ngày” khiến hình tượng trong sáng vốn có của cô bị lung lay.

Tương tự, Lưu Hạo Tồn cũng nhiều lần "mất điểm" vì biểu cảm đơ cứng, thiếu sức sống trong các chiến dịch quảng bá túi xách của nhà mốt.

Việc liên tiếp nhiều sao nữ C-Biz gặp phải tình huống gây tranh cãi khi "bắt tay" với nhà mốt Miu Miu khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Từ khóa "Miu Miu hãm hại sao nữ" ghi nhận hàng chục bài đăng thảo luận, hút hơn 64 triệu lượt truy cập trên Weibo.

Cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn về "thuyết âm mưu" đằng sau những bộ ảnh "độc lạ" này. Một trong những luồng ý kiến gây chú ý là nghi vấn về “tiêu chuẩn kép” trong cách xây dựng hình ảnh nghệ sĩ châu Á. Nhiều người so sánh hình ảnh quảng bá cùng một thiết kế túi xách Miu Miu giữa sao Hoa ngữ và đại diện từ Hàn Quốc là Jang Won Young.

Các phân tích chỉ ra rằng cách xử lý ánh sáng, bố cục hay make-up phóng đại điểm yếu thay vì tôn lên sắc vóc của các sao Hoa ngữ. Đối với thị trường Hàn Quốc, gu thẩm mỹ của ê-kíp được đánh giá là tinh tế, có sự điều chỉnh phù hợp với khí chất cá nhân của nghệ sỹ hơn.

Các ý kiến đặt câu hỏi rằng liệu có sự khác biệt trong cách tiếp thị giữa các khu vực. Từ đó, giả thuyết cho rằng các tạo hình gây tranh cãi là chiêu trò “hắc hồng”. Theo lập luận này, việc tạo ra hình ảnh gây sốc giúp thương hiệu thu hút sự chú ý.

Một số quan điểm từ blogger thời trang lại cho rằng Miu Miu không cố ý "dìm hàng" các nàng thơ xứ Trung. Nhà mốt Ý vốn đã theo đuổi tinh thần avant-garde, đề cao sự phá cách, nổi loạn. Tinh thần này được Miuccia Prada thể hiện trong BST Xuân Hè 2026. Các mẫu tạp dề, chất liệu cao su được cách điệu để tôn vinh những người dọn dẹp.

Theo đó, họ nhận xét rằng sự không tương thích giữa hình tượng nghệ sĩ và concept nghệ thuật là nguyên nhân chính dẫn đến phản ứng trái chiều. Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ xây dựng hình tượng "thanh thuần", có vóc dáng nhỏ nhắn hay ngũ quan mềm mại. Các đặc điểm này đôi khi là trở ngại trong việc thể hiện tinh thần của thời trang cao cấp.

Trong trường hợp này, trách nhiệm không chỉ thuộc về thương hiệu mà còn nằm ở đội ngũ quản lý nghệ sĩ khi lựa chọn hợp tác.