MGI All Stars công bố cách thức chấm thi, Hương Giang sẽ khó khăn để lọt Top?

JEANIE (Tổng hợp)

HHTO - BTC cuộc thi MGI All Stars mới đây đã công bố format của cuộc thi, cách thức chấm thi và số lượng các Top. Có một sự tiếc nuối không nhỏ cho Hoa hậu Hương Giang khi có một phần thi phụ không được tổ chức.

Cuộc thi MGI All Stars mùa đầu tiên đã chính thức chốt số lượng thí sinh: 58 người đẹp đến từ 38 quốc gia. Ông Nawat - Chủ tịch tổ chức Miss Grand International - đại diện BTC cuộc thi MGI All Stars cũng đã tung thêm nhiều thông tin cụ thể về cuộc thi.

Cách chấm thi MGI All Stars mùa đầu tiên sẽ theo format Top 18 - Top 10 - Top 5 - Top 3 (1 Hoa hậu, 2 Á hậu). Tỷ lệ điểm số quyết định: 70% điểm từ giám khảo và 30% điểm từ fan vote. Trong đó Top 18 sẽ gồm 15 thí sinh có điểm cao nhất từ vòng sơ loại cộng với 3 người chiến thắng các giải phụ gồm World's Choice (người đẹp được bình chọn nhiều nhất), Best Runway (người đẹp catwalk xuất sắc nhất) và Portrait Challenge (người đẹp có ảnh chân dung đẹp nhất).

Top 10 - Top 5 - Top 3: Tất cả các vòng thi đều áp dụng công thức 70% điểm giám khảo và 30% điểm bình chọn (đặc biệt điểm sau mỗi vòng thi đều được reset lại về 0).

Lịch trình của cuộc thi được chính thức bắt đầu từ ngày 18/5 với lớp học nấu ăn Hương vị Thái Lan, mặc trang phục truyền thống Thái Lan, tiếp sau đó là lễ chào mừng, trao sash... các phần thi phụ bao gồm thử thách catwalk, phỏng vấn kín, thử thách chụp ảnh chân dung, thi trang phục dạ hội, trang phục áo tắm, thử thách mặt mộc... Có một điều đáng tiếc là cuộc thi đã loại bỏ phần thi Tài năng, như vậy Hoa hậu Hương Giang sẽ không có cơ hội được phô diễn giọng hát của mình, đây là một điều vô cùng tiếc nuối.

Giải thưởng của MGI All Stars mùa đầu tiên được tổ chức MGI xác nhận như sau: Người chiến thắng của phiên bản đầu tiên sẽ nhận được vương miện MGI All Stars và giải thưởng tiền mặt từ 100.000 đô la (khoảng hơn 2 tỉ 600 triệu đồng) đến 1.000.000 đô la (khoảng hơn 26 tỉ đồng).

JEANIE (Tổng hợp)
#MGI All Stars #chấm thi #Top 3 #Hoa hậu Hương Giang

