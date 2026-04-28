Hậu "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay", Võ Điền Gia Huy sẽ thành ngôi sao thời trang?

HHTO - Thành công bất ngờ của "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" giúp sức hút cá nhân của Võ Điền Gia Huy tăng cao. Nam chính tổng tài được dự đoán sẽ trở thành ngôi sao thời trang mới của V-Biz, tương tự chiến lược của HIEUTHUHAI hay HURRYKNG.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là dự án truyền hình hot nhất tháng 3/2026, theo thống kê từ Socialite. Võ Điền Gia Huy là cái tên "hưởng lợi" lớn nhất từ hiệu ứng này. Nam chính ngôn tình lần đầu ghi tên mình vào BXH Top Influencer của Socialite ở vị trí thứ 7 với hơn 92K lượt thảo luận. Sao nam vượt mặt nhiều tên tuổi đình đám như Rhyder hay Quang Hùng Master D trong tháng qua.

Chỉ số tương tác trên mạng xã hội cá nhân của nam diễn viên cũng ghi nhận mức tăng trung bình gấp ba lần so với trước khi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lên sóng.

Khai thác sâu hơn về sao nam này, nhiều ý kiến nhận định Võ Điền Gia Huy có nhiều tiềm năng để trở thành ngôi sao thời trang triển vọng của V-Biz. Các "tín hiệu" của anh được ví tương đồng với trường hợp thành công của HURRYKNG hay HIEUTHUHAI.

Võ Điền Gia Huy sở hữu lợi thế về ngoại hình từ hình thể săn chắc tới nhan sắc "đậm chất điện ảnh". Sao nam gây thương nhớ với khí chất phong trần, ánh mắt thâm tình gợi nhớ đến hình mẫu tài tử Hồng Kông.

Trước khi gây sốt với vai thiếu gia Triệu Phú, Võ Điền Gia Huy đã được giới chuyên gia phim ảnh đánh giá là cái tên thuộc hàng thực lực. Các dự án Tử Chiến Trên Không, Thám Tử Kiên, Kẻ Ăn Hồn hay Thưa Mẹ Con Đi đều cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của anh trong diễn xuất.

Bên cạnh bảng thành tích phim ảnh, Gia Huy từng thực hiện nhiều bộ ảnh nghệ thuật ấn tượng. Khả năng "cân" chủ đề khó, hay thần thái cuốn hút của nam diễn viên đủ để người xem trầm trồ.

Danh tiếng từ vai nam chính ngôn tình mới nhất giúp Võ Điền Gia Huy được mời đến nhiều sự kiện nhãn hàng hơn. Tại đây, các tạo hình thời trang thịnh hành, phong thái tự tin giúp mỹ nam tỏa sáng.

Đồng hành cùng dàn "nam thần trăm tỷ" tại sự kiện của Louis Vuitton, Võ Điền Gia Huy nổi bật với khí chất phóng khoáng. Sang tới show của Dolce & Gabbana, anh "nhập vai" thiếu gia Triệu Phú bảnh bao. Gu ăn mặc đồng điệu cùng nữ chính Tam Triều Dâng cũng tiếp tục giúp Coconut Couple được truyền thông săn đón.

Nhắc đến Võ Điền Gia Huy là cũng đồng thời nhắc đến việc anh thuộc hội F4 nam thần điện ảnh Việt với Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Quốc Anh. Sự xuất hiện đồng hành của nhóm bạn thân trong các sự kiện hay mạng xã hội ghi nhận hiệu ứng lan tỏa tốt.

Thành công từ Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được xem là bệ phóng quan trọng đối với Võ Điền Gia Huy về giá trị thương mại cá nhân. Độ phủ sóng của sao nam đang "đạt đỉnh" hậu dự án phim.

Anh chàng cũng hội tủ đủ yếu tố thuận lợi như khí chất, gu thẩm mỹ đặc sắc, thành tích nghệ thuật vững chắc... Theo đó, sao nam được cho là sẽ "lọt mắt xanh" của nhiều thương hiệu lớn, mở ra cơ hội trở thành ngôi sao thời trang mới của V-Biz.

​

​