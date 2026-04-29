Sự kiện Dior: Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nữ thần mưa, Đặng Vi bảnh bao gây sốt

MIDI - Ảnh: Weibo
HHTO - "Nàng thơ" Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu lượt đọc Weibo, Đặng Vi bảnh bao tại sự kiện khai trương pop-up Dior tại Nam Kinh (Trung Quốc).

Ngày 28/4, thương hiệu Dior tổ chức sự kiện khai trương cửa hàng pop-up Deji Plaza ở Nam Kinh (Trung Quốc). Nhà mốt trang trí không gian theo chủ đề thế giới tráng miệng trong mơ, trưng bày các sáng tạo mới của Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson.

Sự kiện tăng nhiệt vào ngày khai trương khi quy tụ dàn khách mời đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Tâm điểm của sự kiện gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba. Nữ đại sứ toàn cầu xuất hiện trong mẫu đầm xanh dương từ BST Dior Pre-Fall 2026 có phom dáng nữ tính, cổ chữ V. Các chi tiết nơ thắt eo hay lớp vải tuyn xếp tầng đều là điểm nhấn ấn tượng tôn lên vóc dáng nàng thơ Dior.

Địch Lệ Nhiệt Ba chọn lối trang điểm nhấn vào eyeliner màu xanh đồng điệu với màu váy, xách theo túi dòng Cigale màu trắng. So với bộ ảnh từ studio, nữ diễn viên để tóc xõa tạo kiểu xoăn sóng bồng bềnh đến sự kiện. Phần cổ chữ V cũng được điều chỉnh tinh tế để tránh gây ra bất tiện cho sao nữ.

Diện mạo lộng lẫy của mỹ nhân Hoa ngữ cầm ô dưới mưa gây sốt, hút gần 20 triệu lượt đọc trên Weibo.

Đặng Vi cũng có màn xuất hiện gây sốt không kém tại sự kiện. Mỹ nam Trường Tương Tư mang tinh thần retro pha trộn nét trẻ trung trong bộ đồ denim họa tiết. Anh hoàn thiện tạo hình với túi Granville, trang sức "hoa hồng la bàn” biểu tượng của thương hiệu.

Trước đó, anh từng lập kỷ lục doanh thu tại thời điểm được bổ nhiệm vai trò Đại sứ sắc đẹp toàn cầu của Dior. Cộng đồng người hâm mộ góp công lớn khi ủng hộ sao nam các đơn hàng có tổng giá trị 3,54 triệu nhân dân tệ chỉ trong một ngày tại cửa hàng Dior ở Nam Kinh.

Henry Lau mang đến làn gió khác biệt, nam nghệ sỹ diện áo sơ mi xanh đậm kết hợp quần tây vàng nhạt, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa trẻ trung.

MIDI - Ảnh: Weibo
#Dior #Nam Kinh #Địch Lệ Nhiệt Ba #Đặng Vi #Henry Lau #Dior Pre Fall

