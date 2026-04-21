HIEUTHUHAI phong độ thời trang thế nào tại Concert Anh Trai "Say Hi" Day 9?

HHTO - Từng khiến người hâm mộ lo lắng vì phong độ thời trang sân khấu, lần trở lại của HIEUTHUHAI tại concert Anh Trai "Say Hi" Day 9 được đánh giá thế nào?

HIEUTHUHAI vẫn là tâm điểm truyền thông tại concert thứ 9 của Anh Trai "Say Hi" mùa 1 diễn ra cuối tuần qua. Chàng Quán quân gây sốt với loạt khoảnh khắc biểu diễn cuốn hút. Trong đó, gu thời trang sân khấu của sao nam V-Biz đình đám là chủ đề hút nhiều thảo luận nhất.

Sau khi sự kiện kết thúc, người hâm mộ đồng loạt dành lời khen cho sự tiến bộ rõ rệt của đội ngũ tạo hình trên các diễn đàn mạng. Điểm cộng lớn nằm ở phong độ ổn định xuyên suốt các tiết mục, điều mà nam rapper từng thiếu trong những lần xuất hiện trước.

Tại concert Day 9, HIEUTHUHAI tỏa sáng trong nhiều bộ cánh gam xanh dương. Ê-kíp lựa chọn những thiết kế đồng bộ về chất liệu, phối cùng sắc trắng, đen và be để tạo điểm nhấn.

Những item quen thuộc trong tủ đồ biểu diễn như âu phục cách điệu, thiết kế lấy cảm hứng từ quân đội hoàng gia hay chi tiết bèo nhún vẫn chiếm sóng. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách xử lý chi tiết.

Đường cắt bèo nhún điệu đà hay hàng khuy kỵ binh được điểm xuyết tự nhiên, vừa đủ để tạo vẻ lịch lãm kiểu quý tộc nhưng vẫn giữ nét nam tính vốn có cho nam rapper.

Tại sân khấu Love Sand hay Walk, nam rapper chọn các món đồ tôn dáng sở trường như áo slim fit ôm sát hay quần ống loe. Các tạo hình "hút view" nhờ "khoe khéo" hình thể sắc nét của nam rapper sau thời gian dài tập luyện chăm chỉ. Phong cách may đo hiện đại cũng giúp thủ lĩnh GERDNANG trông cao ráo và trưởng thành hơn.

Sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở việc điều chỉnh lối stylling phụ kiện. HIEUTHUHAI lần này tiết chế kiểu đính kết cầu kỳ hay phu kiện rườm rà từng gây mất điểm. Thay vào đó, trang sức bạc tối giản và thắt lưng trơn màu được lựa chọn làm điểm nhấn. Tổng thể nhờ vậy trở nên sang trọng và dễ nhìn hơn.

Bên cạnh những bộ cánh tiết chế theo hướng an toàn, tạo hình sân khấu của HIEUTHUHAI vẫn có những "biến số" thú vị khiến mạng xã hội bùng nổ.

Trong tiết mục Ngáo Ngơ, HIEUTHUHAI "biến hình" với quần đùi xanh lá in hình Ben 10 đầy tinh nghịch, phía trên vẫn là vest truyền thống. Stylist Freddy Nguyễn chia sẻ mẫu quần là thiết kế "độc bản".

Lần đầu đưa ca khúc Nỗi Đau Ngây Dại tới concert, HIEUTHUHAI gây thương nhớ khi hóa thân thành hoàng tử. Anh diện trang phục màu đen chủ đạo, tạo điểm nhấn với sắc xanh dương, bèo nhún cách điệu. Ở tạo hình chào sân, HIEUTHUHAI cũng đã một lần gây sốc visual với tạo hình bạch mã hoàng tử tương tự.

Kiểu tóc mái đánh rối nhẹ cũng là điểm nhấn được fan khen ngợi hết lời. Hình ảnh “bạn trai nhà bên” tạo cảm giác gần gũi hơn so với kiểu slick back bóng bẩy quen thuộc. Sự thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả này khiến diện mạo của HIEUTHUHAI trở nên mềm mại. SUNDAYs kỳ vọng HIEUTHUHAI và đội ngũ tạo hình tiếp tục duy trì phong độ thời trang ổn định trong các sự kiện tiếp theo.