Tranh cãi trào lưu vẽ doodle bằng AI: Tiện dụng hay đánh mất "chất riêng"?

HHTO - Sau trend tạo ảnh profile bằng AI, giới trẻ đang chia sẻ cho nhau công thức lên câu lệnh vẽ doodle cho các bức ảnh của mình trên nền tảng Threads. Tuy nhiên, "cư dân thành phố sợi chỉ" hiện đang chia làm hai phe: Phe ủng hộ bắt trend và phe bài trừ GenAI vì quá “một màu”.

Mạng xã hội Threads gần đây đang nổi lên luồng tranh luận hai phe cho trend GenAI mới. Cụ thể, bằng câu lệnh theo công thức có sẵn, một bức ảnh chụp check-in đơn giản có thể biến thành bộ ảnh vẽ viền doodle sáng tạo, chú thích và các hình vẽ sáng tạo nhờ ChatGPT, Gemini.

Lập tức, nhiều bạn trẻ nhanh chóng bắt trend và khoe thành phẩm chỉ sau vài giây nhập câu lệnh. Công thức này cũng được một số cửa hàng, thương hiệu tận dụng áp vào sản phẩm quần áo, cà phê, món ăn để bán hàng. Ngược lại, sự tiện lợi này nhanh chóng đã bị phe còn lại phản đối vì cho rằng vô hồn, “mì ăn liền” và không đúng với ý nghĩa của doodle - những nét vẽ tay ngẫu hứng nghệ thuật.

Doodle ban đầu là xu hướng tự vẽ tay các chú thích, hình vẽ hay tô viền các vật thể trên bức ảnh. Trend doodle được yêu thích nhờ sự dễ thương, tính cá nhân hoá vì teen sẽ được tự do vẽ màu, thiết kế theo gu thẩm mỹ của mình.

Ngược lại, doodle bằng prompt ChatGPT, Gemini được làm dựa trên công thức có sẵn. Các đường nét, ghi chú chữ và hình vẽ từ các bức ảnh dù khác nhau nhưng vẫn mang lại kết quả tương tự. Vì vậy, không ít các bạn trẻ trên Threads cho rằng công cụ này làm mất đi niềm vui sáng tạo của doodle, chưa kể feed bằng AI còn xuất hiện những lỗi như sai chính tả, câu từ không có ý nghĩa, nguy cơ mất dữ liệu cá nhân...

Cuộc tranh luận mở ra góc nhìn: Có nên dùng AI cho những sở thích nghệ thuật, cái đẹp đơn giản hay không?

Với phe ủng hộ, sự tiện ích này giúp rút ngắn công sức ngồi vẽ vời, được đánh giá là phù hợp với những ai không biết vẽ. Nhóm còn lại khẳng định, vẽ doodle thực chất không quá khó và tốn thời gian đến thế. Có bạn chia sẻ chỉ cần 5-10 phút để tự vẽ tay trên điện thoại một bức ảnh doodle xinh xinh mà không sợ “đụng hàng”.

Nhờ đó mà song song với làn sóng tranh cãi, nhiều bạn cũng thử tài tự vẽ các bộ ảnh doodle mà không cần đến AI. Nhiều bộ ảnh vẽ doodle của những năm trước khi có AI cũng được netizen chia sẻ lại, kêu gọi các bạn trẻ nên tự tay “luyện cọ” để lưu giữ những khoảnh khắc chân thật, đáng nhớ của riêng mình.

