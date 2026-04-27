TikToker Apinvy có gì mà thu hút hơn 36 triệu lượt thả tim trên mạng xã hội?

HHTO - TikToker Apinvy đang là cái tên gây xôn xao nhất thời điểm hiện tại khi có phát ngôn nhạy cảm xoay quanh đêm diễn của nhóm EXO tại Việt Nam.

​TikToker Apinvy (tên thật Hà Vy) sở hữu kênh cá nhân đạt 540 nghìn lượt theo dõi, hơn 36 triệu lượt thả tim. Cô ghi điểm bởi những video ghi lại cuộc sống thường nhật, du lịch nước ngoài, gu thời trang và hình tượng yêu bản thân tích cực. Cuối tháng 4/2026, Apinvy gây tranh cãi khi đăng video đùa cợt về EXO khi nhóm đến Việt Nam diễn. Sau khi nhận "bão chỉ trích" từ cư dân mạng, Apinvy đã đăng video xin lỗi EXO và người hâm mộ của nhóm.

Có tên thật là Hà Vy, TikToker Apinvy nổi lên với những nội dung thu hút Gen Z, xoay quanh vlog thường nhật hoặc du lịch nước ngoài. Cô xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên sự chỉn chu về mặt hình ảnh và phong cách sống hiện đại, đẩy mạnh phát triển thương hiệu cá nhân ở cả TikTok lẫn YouTube. Đặc biệt trên nền tảng video dọc, Apinvy sở hữu hơn 560K lượt theo dõi và hơn 36 triệu lượt thả tim.



Ngoài các khung hình cuộc sống đó đây, gu thời trang của Apinvy cũng một thời được đặc biệt yêu thích. Trên mạng xã hội, cô truyền cảm hứng tích cực về chủ đề yêu bản thân, là hình mẫu nữ giới khỏe khoắn, lạc quan và được nhiều khán giả hưởng ứng theo. Trước đó, cô từng theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT, vì thế càng nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng.

Năm 2025, Apinvy được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích tại lễ trao giải iContent Awards. Dù không giành chiến thắng nhưng cột mốc này góp phần giúp cô nàng được chú ý và công nhận hơn trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, đặc biệt trên TikTok.

Thế nhưng giờ đây, những câu đùa thiếu kiểm soát về nhóm EXO đã khiến một bộ phận lớn người trẻ quay lưng với cô. Ngoài Apinvy, hội bạn thân gồm nhiều TikToker đình đám khác như Chây Xì Dách, Hạnh Social, TruyD... cũng đang bị dân mạng "chỉ mặt điểm tên", chịu chỉ trích lây vì từng có những thông tin gây tranh luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng sự việc của ai thì chỉ nên xoay quanh người đó, không nên đề cập đến những cá nhân không liên quan khác.

