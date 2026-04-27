Hành trình vươn lên đầy nghị lực của cô gái người Mông từng ba lần bị "bắt vợ"

HHTO - Hành trình nghị lực của Sùng Thị Sơ - cô gái từng ba lần bị ép kết hôn khi bản thân vẫn còn đi học - đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng những bước chân mạnh mẽ ra ngoài vòng định kiến xã hội.

Gần đây, câu chuyện về một cô gái người Mông từng ba lần bị "bắt vợ" đang nhận về sự quan tâm trên mạng xã hội. Nội dung câu chuyện được Sùng Thị Sơ chia sẻ, ngay từ trong khoảng thời gian cô còn đi học đã nhiều lần rơi vào hoàn cảnh bị cưỡng ép kết hôn khi bản thân không đồng ý. Tuy vậy, cô vẫn kiên trì học tập và vươn lên mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ của bản thân.

Ảnh: FBNV

Trong phong tục và văn hóa dân gian của người Mông, tục "bắt vợ" (hay còn gọi là "cướp vợ", "kéo dâu") là một tục cổ truyền, có tính nhân văn, phản ánh truyền thống tốt đẹp của đồng bào một số dân tộc thiểu số. Tập tục này cho phép hai bên nam và nữ kết hôn dựa trên nguyên tắc hôn nhân tự nguyện. Đồng thời, hạn chế tục thách cưới cao, gây tốn kém, không đủ tiền hỏi cưới với một số gia đình.

Tuy nhiên, phong tục này cho đến hiện tại dần bị biến tướng và phát sinh nhiều hệ lụy xã hội. Trong câu chuyện, nhân vật bộc bạch, cô đã nhiều lần bị ép buộc, rơi vào hoàn cảnh bị cưỡng ép kết hôn khi còn ở độ tuổi chưa trưởng thành. Sau những lần đó, dù Sơ được gia đình kiên quyết bảo vệ và ủng hộ việc cô theo đuổi con đường tri thức. Thế nhưng, cả bản thân Sơ và người nhà vẫn phải đối mặt với sự bàn tán từ những người xung quanh.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm thay đổi số phận, Sùng Thị Sơ đã chứng minh con đường mà cô lựa chọn là đúng đắn. Với thành tích học tập nổi bật, cô đạt 28.25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đậu trường Đại học Luật Hà Nội. Tham gia các hoạt động xã hội, Sùng Thị Sơ là thành viên của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới...

Chặng hành trình dài đầy nghị lực của cô gái người Mông. Ảnh: FBNV

Câu chuyện của cô gái người Mông Sùng Thị Sơ đã phần nào phản ánh sự biến tướng và sai lệch của tập tục "bắt vợ" ở một số vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, cũng là nguồn cảm hứng cho trẻ em gái, phụ nữ người thiểu số tiếp cận gần hơn với giáo dục, phá bỏ rào cản, định kiến xã hội để có thể tự quyết định số phận, lựa chọn con đường cho mình.

