Bóng Ma Hạnh Phúc: Lương Thế Thành gây sốt, lên cả trang Thông tin chính phủ

Lương Thế Thành gây chú ý khi đóng vai Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc, tạo nên nhiều chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Thậm chí, một cảnh phim của anh còn được trang Thông tin chính phủ sử dụng minh họa.

Tham gia bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành trở thành một trong những diễn viên gây sốt nhất màn ảnh nhỏ trong dịp đầu năm 2026. Vai "chồng tồi" Dũng đã giúp anh nâng tầm danh tiếng, được khán giả bàn tán xôn xao suốt nhiều tuần liền vì diễn xuất thuyết phục.

Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Dũng được xây dựng là hình tượng người chồng kiểu mẫu: điển trai, thành đạt, thương vợ con. Thế nhưng đằng sau đó, anh lại dan díu với Trang (Ngân Hòa) - con gái bạn thân của vợ Mai (Lê Phương), được cô cưu mang và dẫn về ở chung nhà. Dần dà, Trang được Dũng ưu ái cho vào công ty làm việc, thậm chí nhiều lần hẹn hò riêng. Đến khi Mai nhận ra, Dũng đứng giữa tình nghĩa vợ chồng và cám dỗ tình ái mới.

Trên mạng xã hội, nhân vật Dũng của Lương Thế Thành bị khán giả "trút giận". Nhiều người tự nhận "hao phước" khi không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ với Dũng và Trang. Thậm chí, Lương Thế Thành nhiều lần bình luận cầu xin khán giả, tạo nên tình huống dở khóc dở cười.

Vừa qua, một cảnh phim Bóng Ma Hạnh Phúc còn được trang Thông tin chính phủ sử dụng để minh họa cho trường hợp "Người đang có vợ, chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác có thể bị phạt tới 10 triệu đồng". Mức độ phổ biến của phim nói chung và dàn nhân vật nói riêng khiến thị trường truyền hình miền Nam sôi động trở lại.

Trước Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của mảng truyền hình. Sao nam sinh năm 1982 từng theo học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng gây ấn tượng bởi diễn xuất tốt. Ngay từ khi còn học năm nhất, Lương Thế Thành đã được chọn đóng vai Lê Quý Đôn trong phim Danh Nhân Đất Việt, bắt đầu sự nghiệp của mình.

Cho đến nay sau hơn 2 thập kỷ, anh đã đóng một loạt dự án phim truyền hình đình đám như Miền Đất Phúc, Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Mệnh Lệnh Hoa Hồng... và cũng góp mặt trong một số dự án điện ảnh nhưng không nổi bật bằng. Tính đến nay, Lương Thế Thành đã sở hữu 2 giải thưởng HTV cho hạng mục Nam diễn viên chính được yêu thích, và một giải Ngôi sao xanh cho Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất. Ngoài sự nghiệp, mỹ nam còn được nhớ đến với cuộc hôn nhân cùng nữ diễn viên Thúy Diễm kể từ năm 2007.

