Cô gái vượt mặt Eminem giành giải Album nhạc Rap xuất sắc nhất Grammys 2025

HHT - Tại Grammy 2025, Doechii đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành chiến thắng ở hạng mục "Album nhạc Rap xuất sắc nhất". Thành công này không chỉ khẳng định tài năng vượt trội của cô mà còn củng cố vị thế của các nữ rapper trong làng nhạc hiện đại.

Doechii, tên thật là Jaylah Hickmon, sinh năm 1998 tại Tampa, Florida. Khi còn nhỏ, cô từng học tại Trường Nghệ thuật Howard W. Blake, nơi giúp cô tiếp xúc với thể loại Rap tự do. Sau đó, Doechii đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách là một rapper độc lập khi tự phát hành các sản phẩm đầu tay trên SoundCloud và YouTube. Nhờ phong cách độc đáo và khả năng biến hóa đa dạng, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bước ngoặt sự nghiệp của Doechii đến vào năm 2022 khi cô ký hợp đồng với Top Dawg Entertainment (TDE), hãng thu âm từng là bệ phóng cho những nghệ sĩ đình đám như Kendrick Lamar và SZA. Cô trở thành nữ rapper đầu tiên của TDE, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của nữ nghệ sĩ.

Điều khiến Doechii nổi bật so với nhiều rapper cùng thời là khả năng pha trộn nhiều thể loại âm nhạc khác nhau trong các tác phẩm của mình. Cô không chỉ đơn thuần rap mà còn kết hợp yếu tố R&B, Pop và thậm chí cả nhạc Alternative, tạo ra một màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Các ca khúc của Doechii thường mang nội dung sâu sắc, khai thác từ những câu chuyện cá nhân như chứng nghiện rượu, lạm dụng thuốc cho đến những vấn đề xã hội. Cô không ngại thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy sáng tạo.

Các bản nhạc như "Persuasive", "Crazy", "What It Is", "DENIAL IS A RIVER" và "I'm His, He's Mine" (kết hợp với Katy Perry) đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt nhờ sự khác biệt trong âm thanh và phong cách trình diễn đầy năng lượng của cô.

Ngoài âm nhạc, Doechii còn gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, thời trang độc đáo và kỹ năng làm chủ sân khấu tuyệt vời. Những màn trình diễn của cô luôn bùng nổ, đậm chất nghệ thuật và khiến khán giả không thể rời mắt.

Vào cuối năm 2024, cô đã được tạp chí Variety vinh danh là "Người phá vỡ xu hướng Hip-Hop của năm" nhằm tôn vinh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nữ nghệ sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Tại Grammys 2025, Doechii đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ trong làng Rap như Eminem, J.Cole, Future & Metro Boomin để mang về chiếc kèn vàng danh giá ở hạng mục "Album nhạc Rap xuất sắc nhất".

Trước Doechii, chỉ có 2 nữ rapper từng thắng hạng mục này là Lauryn Hill (1999) và Cardi B (2019). Việc Doechii trở thành nữ rapper thứ ba thắng giải mang ý nghĩa lớn đối với làng nhạc Hip-Hop nói riêng và nền âm nhạc nói chung. Điều này không chỉ khẳng định sự thay đổi của ngành công nghiệp, mà còn mở ra cánh cửa cho nhiều nữ rapper khác bước vào cuộc chơi vốn lâu nay bị thống trị bởi các nghệ sĩ nam.

Doechii chia sẻ về chiến thắng của mình: "Tôi đã dồn hết tâm huyết vào album này. Tôi đã phơi bày cuộc sống của mình, những gì tôi đã trải qua... Có rất nhiều người có lẽ không biết tôi là ai. Tôi thường gọi bản thân là 'Công chúa đầm lầy' vì tôi đến từ Tampa, Florida! Tôi muốn gửi tới những người phụ nữ da đen đang theo dõi tôi ngay lúc này, tôi muốn nói với bạn rằng các bạn có thể làm được. Mọi thứ đều có thể. Đừng để bất kỳ ai áp đặt bất kỳ khuôn mẫu nào lên bạn. Bạn chính là phiên bản hoàn hảo của chính mình để có thể đứng tại vị trí hiện tại - và tôi chính là minh chứng sống cho điều đó".

Grammys 2025 đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của làng nhạc Hip-Hop, và chắc chắn đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình bứt phá của Doechii. Với tài năng và sự sáng tạo không ngừng, nữ nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cái tên hàng đầu của thế hệ rapper mới.