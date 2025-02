Cơn địa chấn phòng vé "Na Tra 2" có lịch chiếu chính thức tại rạp Việt

HHT - Sau khi lập kỷ lục phòng vé Trung Quốc với doanh thu chạm mốc 10 tỷ NDT (khoảng 33 nghìn tỷ VNĐ), "Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải" chính thức được xác nhận sẽ ra mắt tại Việt Nam, khiến cộng đồng yêu điện ảnh háo hức chờ đợi.

Lịch chiếu của "Na Tra 2" tại phòng vé Việt

Mới đây, fanpage chính thức của các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte và Galaxy đồng loạt đăng tải thông tin xác nhận bộ phim sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Đại diện Galaxy cho biết hiện đơn vị này đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẽ sớm công bố lịch chiếu chính thức, trong khi các cụm rạp BHD đã ấn định ngày chiếu dự kiến là ngày 14/3 sắp tới.

Không chỉ gây sốt tại quê nhà, Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải còn tạo nên cơn sốt tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Philippines và Hong Kong (Trung Quốc). Đặc biệt, nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, lượng vé bán ra vẫn duy trì ở mức cao kể cả sau kỳ nghỉ Tết.

Tình trạng cháy vé diễn ra thường xuyên, thậm chí có khán giả sẵn sàng mua vé đứng hoặc tìm cách lẻn vào rạp chỉ để được thưởng thức siêu phẩm này.

Studio Tonari Animation đóng cửa sau 4 năm

Tonari Animation tuyên bố chính thức đóng cửa vào ngày cuối tháng 1 vừa qua, sau bốn năm hoạt động. Lý do được đưa ra là không thể mở rộng quy mô và đảm bảo nguồn vốn. Đây là studio từng tham gia sản xuất loạt anime danh tiếng như One Piece, My Hero Academia, Boruto hay Spy x Family.

Nhà sáng lập Jarrett Martin tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ ngành anime khi chuyển sang vị trí giám đốc sáng tạo tại Creative Freaks, thành lập bộ phận Sakuga. Tonari Animation từng gây tranh cãi với dự án NFT Second Self, ủng hộ AI trong sản xuất anime và bị chỉ trích vì mức lương thấp khi tuyển dụng. Công ty cũng dính đến cáo buộc quấy rối phóng viên và khoản nợ 200.000 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng).

Dù sở hữu hơn 80 dự án, studio này khép lại hành trình với không ít sóng gió, phản ánh những thách thức tài chính và tranh cãi trong ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản.

One Piece tái xuất với ấn phẩm đặc biệt về Portgas D. Ace

Tạp chí Shonen Jump vừa công bố JUMP Character Remix One Piece: Portgas D. Ace, tập truyện đặc biệt tập trung vào hành trình của "Hỏa quyền" Ace, anh trai Luffy - một trong những nhân vật được yêu thích nhất One Piece.

Ấn phẩm sẽ tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ của Ace, từ lần đầu xuất hiện đến trận chiến Marineford đầy bi tráng. Đi kèm sách là poster hai mặt và bộ sticker sưu tập dành cho người hâm mộ, dự kiến phát hành trước tại thị trường nội địa Nhật vào tháng 3.

Việc ra mắt ấn bản này cũng trùng với thời điểm mùa 2 của One Piece live-action chuẩn bị lên sóng Netflix, nơi Ace được xác nhận sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, danh tính diễn viên thủ vai Ace vẫn chưa được công bố, khiến cộng đồng fan không khỏi trông ngóng.

Trạm tin Manga & Anime được cập nhật vào thứ 2, 4, 6 hằng tuần, giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game... Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.