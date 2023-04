"Con gái thần gió" Rosé (BLACKPINK) và mái tóc đẹp xuất thần tại Coachella 2023

HHT - Nhiều người hâm mộ đùa rằng mái tóc của Rosé chính là thành viên thứ 5 của BLACKPINK vì những khoảnh khắc như biết nhảy múa cùng giọng ca chính BLACKPINK, tạo nên những khoảnh khắc ảo diệu.

BLACKPINK vừa kết thúc thành công 2 đêm diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023 trong sự hò reo của hàng trăm nghìn người hâm mộ. Tại đây, các cô gái đã đem đến 18 ca khúc cùng sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng.

Một trong những khoảnh khắc được trông đợi nhất Coachella 2023 chính là hình ảnh "nữ thần gió" hay "con gái thần gió" Rosé tái xuất. Giọng ca chính của BLACKPINK một lần nữa tạo nên những màn hất tóc đẹp mắt cùng mái tóc vàng xoăn nhẹ.

Buổi diễn thứ hai của BLACKPINK diễn ra trong tiết trời lộng gió. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để giọng ca Gone tạo nên những khoảnh khắc tuyệt phẩm.

Bên cạnh đó, kỹ năng hát live và làm chủ sân khấu của Rosé cũng gây ấn tượng mạnh. Máy quay bên trên đã hoạt động tốt hơn so với đêm đầu tiên, bắt trọn mọi vũ đạo tại sân khấu On The Ground làm tăng độ bùng nổ.

Mặc dù đêm diễn của BLACKPINK tại Coachella 2023 đã kết thúc nhưng sức ảnh hưởng và dư âm mà các cô gái tạo ra tại lễ hội âm nhạc quan trọng này là điều không thể bàn cãi.