Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 13, 14, 15: Vãn Âm sốt ruột vì Hầu Đạm sủng ái Tạ phi

HHTO - Tập 13 của "Còn Ra Thể Thống Gì Nữa" mở ra chuỗi ngày sống trong lãnh cung của Vãn Âm. Nàng vừa bị "bỏ đói", lại phải nuốt nghẹn nhìn Hầu Đạm thị tẩm Tạ phi. Mặt khác, chính trường ngày càng gay cấn khi Đoan vương bất ngờ bắt tay với bệ hạ. Người có dã tâm ác liệt như hắn lại đang mưu tính điều gì?

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Sau khi Tiểu Mi tự vẫn ở tập 12 Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) đòi Hầu Đạm (Thừa Lỗi) phải trừ khử Thục phi. Bởi nàng đã mơ thấy Thục phi hại Dữu thiếu khanh cha nàng. Bệ hạ nổi trận lôi đình trước thái độ càn rỡ của yêu phi, hạ lệnh phế bỏ tước vị, cấm bất kỳ ai đưa thức ăn vào lãnh cung.

Vãn Âm trong lúc tức tối buột miệng thốt lên: "Nếu không có năng lực của ta, Hạ Hầu Đạm ngươi chẳng là gì cả!". Tin này truyền đến tai Đoan vương làm hắn sa bẫy, tin rằng năng lực "thiên nhãn" mà nàng từng nói là sự thật.

Tất nhiên ấy vẫn chỉ là "tiểu phẩm" của bạo quân - yêu phi. Bởi bệ hạ còn đang bận rộn đào hầm bí mật vào lãnh cung để ăn lẩu với ái phi của chàng.

Đoan vương liên tục gửi thư lôi kéo nàng liên minh, nàng cũng mùi mẫn đáp lại. Biết hắn truy lùng Bắc Chu, nàng dựng chuyện mình mơ thấy một cao thủ đang thưởng thức tạp kỹ. Nghe vậy, Đoan vương cử người đến tửu quán, thành công giết chết một cao thủ. Song, người này chỉ là ám vệ của Thái hậu, thay vì Bắc Chu thật sự. Đến đây, hắn cay đắng nhận ra mình chỉ vừa giúp bệ hạ trừ khử một tai mắt mà thôi.

Ám vệ của Thái hậu cũng đã "bay màu" từ lâu. Người mà Đoan vương nghe ngóng được chẳng qua là do Bắc Chu "dịch dung" mà thành.

A Bạch muốn đưa Vãn Âm đi, vì sư phụ cậu từng dự đoán nhân duyên của bạo quân - yêu phi không phải điềm lành. Hầu Đạm không để tâm, quả quyết mình sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nếu một ngày chàng không còn trên thế gian, bệ hạ cũng nhờ A Bạch đưa nàng ra khỏi nơi cung cấm này.

Những lời thật tâm của Hầu Đạm rung động trái tim của Vãn Âm. Nàng sốt ruột, chờ đợi một lời tỏ tình chính thức.

Về phía Tạ Vĩnh Nhi, cô lại mê muội những lời mật ngọt của Đoan vương và qua đêm với hắn. Dù vậy, nếu mang thai thì cô sẽ "toang" bởi bệ hạ chưa từng chạm vào cô. Bởi vậy, cô cầu kiến bệ hạ đúng lúc hai người định cùng nhau ăn lẩu. Bất chấp sự mong đợi của Vãn Âm, Hầu Đạm lại chỉ đường hầm bí mật cho nàng về lãnh cung, còn chàng đi thị tẩm Tạ phi.

Vừa "mập mờ" hôm trước thì hôm sau đã thị tẩm người khác, Vãn Âm chỉ đành tức tối trút giận vào cái đèn lồng mà chàng tặng cho.

Nửa đường, nàng cũng "tiện thể" quay lại nhìn trộm. Lúc này, trong tẩm cung Vĩnh Nhi đang diện y phục sặc sỡ, đôi mắt long lanh ướt át. Người có kinh nghiệm dày dạn như yêu phi cũng phải kinh ngạc trước độ "chịu chơi" của Tạ phi. Còn bệ hạ vì đã hứa chung thủy với duy nhất Vãn Âm nên chỉ biết "cứng người", hết đánh trống lảng lại gào lên thống thiết làm khán giả cười bò.

Cho nên, giải pháp của chàng chính là "phong ấn" cô, giúp Vãn Âm thở phào.

Mặt khác, chính trường ngày càng trở nên căng thẳng. Nước Yển vốn có thâm thù với Đại Hạ, do đó quần thần trong triều kịch liệt phản đối sứ thần đến mừng thọ Thái hậu. Điều này đặt kế hoạch đàm phán của yêu phi - bạo quân trước nguy cơ "phá sản", buộc phải khơi mào chiến tranh với nước Yển.

Chờ đến tối vẫn không thấy bóng dáng bệ hạ, Vãn Âm tự đấu tranh gay gắt, vừa không muốn "mất giá" để theo đuổi bệ hạ, lại vừa lo lắng cho sức khỏe của chàng. Lúc này, Bắc Chu đến báo Hầu Đạm sau khi thiết triều đã đổ bệnh, tập 14 kết thúc tại đây.

Ngoại truyện tập 14 hé lộ những ấm ức lẫn tủi nhục mà Đoan vương đã chịu thay cho Hầu Đạm lúc nhỏ, từ đó nuôi dưỡng lòng thù hận sâu sắc đối với chàng.

Preview tập 15, 16 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa gây sốc khi Đoan vương - Hầu Đạm liên thủ để chống lại Thái hậu. Trong khi đó, Tạ Vĩnh Nhi cũng bị hạ độc, ánh mắt trân trối muốn tố giác Vãn Âm. Người có tham vọng ác liệt như Đoan vương sao lại dễ dàng hạ mình trước bệ hạ? Và rõ ràng màn trúng độc của Tạ phi cũng là do hắn giật dây, vậy tại sao hắn lại nhắm đến Vãn Âm - người chỉ vừa mới được phục vị?

Vương Sở Nhiên gây xuýt xoa với tạo hình rực rỡ chấn động sau khi hồi cung, gieo hy vọng về một cú "phản công" mạnh mẽ nhắm vào phe phản diện.

Tập 15, 16 Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào chiều ngày 11/2.