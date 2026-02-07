Còn Ra Thể Thống Gì Nữa bá đạo đến từng giây, Thừa Lỗi ngang tàng đẹp chất ngất

HHTO - Ở 6 tập đầu của "Còn Ra Thể Thống Gì Nữa", Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) - Hầu Đạm (Thừa Lỗi) nhập vai Trụ vương và Đát Kỷ bước ra từ truyền thuyết nhưng lại mang tâm hồn người hiện đại. Cả hai kết liên minh vững chắc, cùng nhau "cải mệnh" với hàng loạt chiêu trò khiến khán giả cười bò.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lên sóng 6 tập đầu tiên vào trưa ngày 6/2. Phim phá 7500 điểm nhiệt độ sau nửa ngày công chiếu - một con số khả quan đối với phim ngôn tình trong thời gian gần đây.

Phim mở đầu với Vương Thúy Hoa (Vương Sở Nhiên) - một nữ biên kịch ngán ngẩm cực độ với cuốn kịch bản 3 xu "Sủng phi của ác ma xuyên vào sách". Ức chế dành cho kịch bản "mất não" lên đến đỉnh điểm, cuối cùng cô đã xuyên thẳng vào sách đúng như điều ước của mình. Tại đây, cô trở thành Dữu Vãn Âm - nữ phản diện lớn nhất của truyện gốc.

Vừa mở mắt, nàng phát hiện mình đã được phong làm Dữu tần của bạo quân Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi). Khi được triệu đi thị tẩm, Vãn Âm cũng lên đồ "lồng lộn", sửa soạn lung linh. Vậy mà chẳng cần liếc mắt thì Hầu Đạm đã buông câu "Cút" khiến nàng suýt thì "bay màu".

Người xem cũng không ngờ có ngày lại bắt gặp văn mẫu giao tiếp tiếng Anh trong phim cổ trang.

Lúc này, Vãn Âm nhận ra câu nói "Ai ấy nhỉ?" từ miệng bệ hạ lại đậm "mùi" người hiện đại. Bởi vậy, nàng cũng đánh liều với câu giao tiếp tiếng Anh kinh điển: "Bệ hạ, how are you?". Không khí u ám xung quanh Hầu Đạm ngay lập tức sáng sủa hẳn lên, chàng mừng rỡ đáp tròn vành rõ chữ: "I'm fine, thank you. And you?" làm người xem chỉ biết cười bò vì quá mức hợp lý.

Từ đây, hai người ngay lập tức nhận ra đối phương cũng là người xuyên vào sách và kết thành đồng minh. "Ải" lớn nhất cần vượt qua bây giờ là Hạ Hầu Bạc (Đoan vương) - nam chính trong truyện gốc, hoàng huynh của Hầu Đạm và cũng là người sẽ cho cả hai "đăng xuất" về sau.

Trong truyện gốc, nữ chính Tạ Vĩnh Nhi cũng là người xuyên vào sách. Vì thế để kiểm tra xem cô có phải cũng là người xuyên không hay không, Hầu Đạm - Vãn Âm cho bày đủ "chông gai" để dụ cô lộ thân phận. Cuối cùng, khi Tạ tần xoay ngang cây đàn tì bà theo dáng cầm đàn guitar hiện đại, hai người mới mừng rơn vì kết luận đã ngã ngũ.

Vãn Âm muốn "nạp" Vĩnh Nhi vào team của mình nhưng thất bại. Vì cô luôn mang mối hận sâu đậm sau khi bị nàng hại chết (trong kịch bản gốc).

Ở phía Hầu Đạm, chàng lôi kéo thành công Tư Nghiên - mưu sĩ của Hầu Bạc. Tuy vậy, liên minh bạo quân - yêu phi kết nạp "cốt" đầu tiên chưa bao lâu thì Tư Nghiên đã bị trừ khử, ngay cả Văn Âm cũng suýt chết vì hỏa hoạn. Giữa lúc cả hoàng cung hốt hoảng dập lửa, Đoan vương lại bất ngờ xuất hiện để ngăn cản nàng cầu cứu Vĩnh Nhi. Như vậy, hắn là người đứng sau tất cả chuyện này.

Sự thâm hiểm của Đoan vương ngày càng lộ rõ, hắn không còn là nam chính mà Vãn Âm ngưỡng mộ trong kịch bản.

Mất trợ thủ vừa kết nạp, lại bị thái hậu lẫn triều thần quay lưng, Hạ Hầu Đạm bị đẩy vào đường cùng. Để giải thế quẫn bách này, hai người tìm đến Bắc Chu - một cao sĩ ẩn mình và cũng là thanh mai trúc mã của mẹ ruột Hầu Đạm.

Có điều thuật dịch dung bá đạo của Bắc Chu này gây "xoắn não" cho không ít khán giả.

Khép lại tập 6 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, liên minh bạo quân - yêu phi chuốc say được Tạ Vĩnh Nhi, thu thập tên của các sĩ tử hòng "vượt mặt" Đoan vương. Song, Vãn Âm bấy giờ đã nhận ra toàn bộ những mưu tính của Đoan vương từ lâu đã không theo sát với kịch bản nàng đã đọc, mà đã bị thay đổi hoàn toàn.

Đoan vương cũng thu thập được nét chữ của Vãn Âm trước và sau khi nhập cung, chứng minh nàng đã trở thành một người khác (sau khi xuyên sách). Như vậy, lẽ nào hắn sớm đã đoán trước hành tung của Hầu Đạm - Vãn Âm và ra tay "phủ đầu"? Và liệu Tạ Vĩnh Nhi có "quay xe" giúp đỡ Vãn Âm sau khi bị Đoan vương lạnh nhạt?

Trong 6 tập đầu tiên, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa liên tục "quẹo cua" cực gắt, khiến người chưa từng xem nguyên tác không thể nào đoán ra nước đi tiếp theo của phim. Sức hút của phim chủ yếu đến từ những màn "tấu hề" cực mạnh của bạo quân - yêu phi. Không chỉ suốt ngày kéo nhau đi ăn lẩu hay rình trộm, cả hai còn hợp tác diễn màn độc sủng thật đến mức làm các phi tần "đỏ mắt".

"Điểm sáng" của phim nằm ở nam chính Thừa Lỗi với dáng vẻ "hai mặt" cực cuốn hút. Nhập vai bạo quân ngang tàng, chàng vừa làm người xem lạnh gáy với câu cửa miệng "chôn sống", giây sau đã lại ngúng nguẩy khi Vãn Âm đẩy chàng vào tay người phụ nữ khác ngay.

Tạo hình càng diêm dúa và lòe loẹt, Vương Sở Nhiên lại càng bùng nổ nhan sắc, được ví như nàng Đát Kỷ hồng nhan họa quốc bước ra từ truyền thuyết.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có tổng cộng 32 tập phim.