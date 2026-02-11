Single's Inferno 5 tập cuối: Năm cặp "kết đôi", "cờ xanh" si tình đều lẻ bóng

HHTO - Tập cuối Single's Inferno 5 công bố danh tính 10 người chơi ghép đôi thành công rời Đảo Địa Ngục. Lựa chọn của Go Eun - nữ chính mùa giải gây tranh cãi. "Phản diện" Mina Sue lần thứ 3 bật khóc vì tâm lý mâu thuẫn trước ngày "chốt đơn".

Joo Young - Jae Jin

Nữ nghệ sỹ Joo Young nắm tay ra về cùng vũ công Jae Jin trong tập cuối. Cặp đôi từng có 2 lần lên Đảo Thiên Đường. Nam vũ công chinh phục sao nữ nhờ tính cách hài hước, ấm áp.

Nam vương Hyun Jae si tình Joo Young từ những ngày đầu tại Đảo Địa Ngục, đáng tiếc là anh không có được trái tim cô.

Su Been - Hee Sun

"Bản sao" Jang Won Young và "bản sao" Song Joong Ki có cái kết trọn vẹn. Trước thềm chung kết, cả hai xảy ra bất đồng vì hành động của Su Been trong buổi hẹn hò Đảo Thiên Đường cuối cùng với Min Gee. Mối quan hệ đứng trước nguy cơ rạn nứt. Su Been chủ động giải quyết mâu thuẫn. Nàng hậu lựa chọn tha thứ.

Trong ngày D-DAY, Su Been gây chú ý khi chia sẻ: “Nếu cô ấy không chọn tôi, tôi sẽ lao ngay xuống biển.” Khoảnh khắc Hee Sun gọi Su Been là oppa thân mật khiến khán giả “quắn quéo”. Cả hai được cho là duy trì quan hệ hẹn hò tốt đẹp ngoài đời nhờ những bằng chứng netizen "soi" được trên mạng xã hội.

Seung Il - Min Gee

Cặp sao hút fan nhất mùa giải - Seung Il và Min Gee "chốt đơn" thành công tại D-DAY. Trong lần lựa chọn cuối, "Karina làng điền kinh" gây ấn tượng mạnh qua màn tỏ tình hài hước, làm thơ với tên Seung Il.

Phân cảnh “hồng hài nhi” Seung Il cõng nữ vận động viên rời khỏi Đảo Địa Ngục theo nguyện vọng của Min Gee trở thành một trong những khoảnh khắc viral nhất tập chung kết.

Mina Sue - Sung Hun

Sau một hành trình đầy tranh cãi, Mina Sue chọn Sung Hun làm đối tượng ghép đôi cuối cùng. “Lốp trưởng" bày tỏ mong muốn tìm hiểu Mina Sue sâu hơn ngoài đời. Nàng hậu trả lời bằng tiếng Anh, chia sẻ rằng cô cảm thấy là chính mình nhất khi ở bên anh.

Cũng trong tuần phát sóng cuối cùng, Hoa hậu Trái đất 2022 lần nữa bật khóc ở phỏng vấn riêng vì những xung đột tâm lý.

Go Eun - Sung Min

Tiếp nối Si An của mùa 4, Kim Go Eun trở thành sao nữ được săn đón nhất Single’s Inferno 5. Từng có thời điểm, danh xưng “nhân vật chính” của đường đua tình cảm thuộc về Mina Sue nhưng đổi ngôi ở nửa cuối.

Trước ba lựa chọn, Go Eun quyết định nắm tay Sung Min - người đàn ông đầu tiên cùng cô lên Đảo Thiên Đường. Cặp đôi diện trang phục tông trắng đồng điệu, rời Đảo Địa Ngục trong sự tiếc nuối của catfish I Geon và "cờ xanh si tình" Hyeon Woo.

Kim Go Eun cho biết Sung Min khiến cô cảm thấy “vô cùng thoải mái” và “được chăm sóc tinh tế theo cách nhiều người không nhận ra”. Quyết định này khiến dàn bình luận viên bất ngờ, thừa nhận đây là một trong những kết quả khó đoán nhất mùa giải.

Trước đó, chuyên viên tiệm kính Sung Min nhận nhiều ý kiến trái chiều vì cách tiếp cận người chơi nữ. Anh tận dụng cơ hội để ở gần Á hậu sinh năm 2000, khiến các sao nam khác khó khăn trong việc tiếp xúc, tìm hiểu cô.

Như vậy, hai sao nữ Ham Ye Jin và catfish Ha Eun "lẻ bóng" tại Địa Ngục Độc Thân. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hai mỹ nhân mờ nhạt tại show hẹn hò vì không có tuyến tình cảm rõ ràng với sao nam nào.

Đặc biệt, nữ người mẫu Ha Eun mang năng lượng tươi sáng, nổi bật giữa dàn cast nữ ở thời điểm ra mắt, gợi nhớ tới "nữ chính" Seul Ki ở mùa 2. Nhiều người nhận xét mỹ nữ sinh năm 2003 có khả năng là "con tướng" mạnh nếu như nhập cuộc sớm hơn.