Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya: Bản Hàn “chốt đơn” Kim Hye Yoon đóng chính

HHTO - “Cửu vĩ hồ” Kim Hye Yoon sẽ đóng vai nữ chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết “Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya” - một trong những tác phẩm tiêu biểu và được yêu thích của nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Higashino Keigo.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc thông tin rằng Kim Hye Yoon (Lovely Runner) sẽ đóng vai nữ chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu và được yêu thích của nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Higashino Keigo.

Kim Hye Yoon trong No Tail To Tell.

Được biết, bộ phim truyền hình chuyển thể của Hàn Quốc dự kiến sẽ có khoảng 10 tập. Quá trình tuyển chọn diễn viên hiện đang được tiến hành. Trước đó, cũng có thông tin cho rằng nam diễn viên Lee Chae Min (Ngự Trù Của Bạo Chúa) sẽ đóng vai nam chính trong Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya. Công ty quản lý của Lee Chae Min đã phản hồi rằng đúng là nam diễn viên đã nhận được lời mời nhưng vẫn đang xem xét chứ chưa “chốt đơn”.

Lee Chae Min trong Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Câu chuyện của Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya bắt đầu với ba tên trộm lẩn trốn trong một tiệm tạp hóa cũ. Trước đây, ngoài bán hàng, tiệm tạp hóa còn nhận những lá thư tâm sự, xin lời khuyên và viết thư trả lời. Vào đêm ba tên trộm trốn vào trong tiệm, điều kỳ lạ bỗng xảy ra, hiện tại và quá khứ bỗng đan xen vào nhau, mang đến những lá thư. Ba tên trộm quyết định sẽ viết thư trả lời. Và đó là lúc họ đối mặt với những bí mật kỳ diệu về số phận giao thoa của chính mình.

Tiểu thuyết đã được xuất bản ở Việt Nam.

Trong gia tài sáng tác phong phú của tác giả Higashino Keigo, Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya là một trong những tác phẩm nổi tiếng và được yêu thích nhất, luôn nằm trong danh sách bán chạy ở nhiều nơi, trong đó có Hàn Quốc. Nó đã được chuyển thể thành phim ở Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng dưới hình thức phim điện ảnh, riêng Hàn Quốc sắp tới đây sẽ đưa câu chuyện này lên phim truyền hình dài tập. Trước bản phim truyền hình, Hàn Quốc cũng đã dàn dựng tác phẩm này thành vở kịch sân khấu ra mắt vào năm 2018.

Kim Hye Yoon đóng vai một cửu vĩ hồ trong No Tail To Tell.

Hiện tại, Kim Hye Yoon đang đóng vai nữ chính trong bộ phim No Tail To Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) phát sóng trên Netflix. Trong phim, cô vào vai một gumiho - cửu vĩ hồ - hồ ly chín đuôi không muốn trở thành con người, nên cô luôn sống theo quy tắc không làm điều thiện dù là nhỏ nhất, nhưng cũng không làm điều đại ác. Nhưng số phận của cô thay đổi khi gặp gỡ cầu thủ bóng đá kỷ luật Kang Si Yeol (Lomon).

Trong No Tail To Tell, Kim Hye Yoon hợp tác với Lomon.

Một số bình luận của netizen:

“Tuyệt vời! Kim Hye Yoon và Lee Chae Min!”

“Ôi trời ơi, Kim Hye Yoon, bạn làm việc chăm chỉ quá, bạn luôn khiến tôi bất ngờ!”

“Hy vọng phim này sẽ có kết quả tốt hơn No Tail To Tell, hình tượng gumiho không hợp cô ấy lắm.”

“Nữ diễn viên tôi yêu mến và cuốn truyện tôi yêu thích, đỉnh chóp!”

“Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya là cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất của Higashino Keigo đó, hóng quá!”

“Cuốn truyện này siêu hay, siêu cảm động, hy vọng lên phim ổn áp.”

“Nhưng vai nữ chính là muốn nói đến nhân vật nào trong truyện nhỉ? Tôi nhớ ba tên trộm đều là con trai mà?”