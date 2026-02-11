Single's Inferno 5: "Bản sao" Jang Won Young cư xử tinh tế, có điểm GPA tuyệt đối

HHTO - Park Hee Sun từ mỹ nữ đáng thương nhất Single's Inferno 5, trở nên tỏa sáng cuốn hút ở nửa sau show hẹn hò.

Park Hee Sun bị nhận xét mờ nhạt trong chặng đầu Single's Inferno 5. Mãi đến tuần phát sóng thứ 3/4, Hee Sun mới có cơ hội tỏa sáng. Thí sinh này tạo dấu ấn theo cách rất riêng.

Hee Sun là mỹ nhân cuối cùng được đặt chân lên Đảo Thiên Đường. Người xem cho rằng cô toát ra nét cuốn hút đặc biệt khi được đặt trong bối cảnh riêng tư. Ban bình luận nhận xét cảnh hẹn hò giữa Hee Sun và Su Been mang tới cảm giác rung động, tiki-taka (tiếng lóng mượn từ chiến thuật bóng đá, nói về tương tác nhịp nhàng, phản hồi nhanh chóng giữa hai người trong cuộc trò chuyện).

Trong mối quan hệ với Su Been, Hee Sun kiên định nhưng không dồn ép hay vượt quá giới hạn. Cô ý thức được "bản sao" Song Joong Ki bị hấp dẫn bởi Mina Sue nhưng có sự tự tin rằng chỉ cần đi ghép đôi hẹn hò đi Đảo Thiên Đường cùng cô, tình hình sẽ thay đổi.

Lần thứ 2 lên Đảo Thiên Đường, khán giả bất ngờ với khía cạnh mới mẻ của Hee Sun. Cô nàng có vibe du học sinh Mỹ sành điệu, trí thức khi gặp bạn hẹn cùng tần số.

Trước khi mời Sung Hun đi hẹn hò, người đẹp gấp gọn chiếc áo "vía" Su Been cho cô mượn, để ngay ngắn trên giường. Netizen phát hiện ra chi tiết này trong một cảnh quay lướt qua. Hành động nhỏ nhưng tinh tế này của Hee Sun được khen ngợi vì thái độ tôn trọng cô dành cho cả người cũ và người mới.

Nhan sắc ngoài đời của sao nữ Gen Z gây sốt vì gợi nhớ tới Jang Won Young IVE.

Tại Single's Inferno 5, Hee Sun gắn bó với phong cách dễ thương. Ở những hình ảnh đời thường, người đẹp sinh năm 2003 lại gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ vẻ thời thượng và cá tính.

Park Hee Sun từng đăng quang ngôi vị Á hậu Miss Korea 2024. Các phân đoạn biểu diễn của Hee Sun tại cuộc thi sắc đẹp này viral trên TikTok, hút cả triệu lượt tương tác sau khi show lên sóng.

Park Hee Sun ghi tên mình vào danh sách bộ tứ mỹ nhân học giỏi của Single's Inferno nhờ bảng thành tích xuất sắc, thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.

Mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân 5 hiện là sinh viên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon danh giá của Mỹ, đồng thời theo đuổi hai chuyên ngành phụ là Human-Computer Interaction (Tương tác người - máy) và Fine Arts (Mỹ thuật).

Trong một bài đăng trên Instagram cá nhân, người đẹp 23 tuổi khoe thư trúng tuyển chương trình Sinh viên trao đổi tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) và chương trình du học của Yonsei cho sinh viên sinh sống tại nước ngoài.

Trong đó, thông tin về bảng điểm toàn A cùng điểm GPA đạt mức tuyệt đối là 4.0/4.0 của cô tại Đại học Carnegie Mellon khiến netizen "ngả mũ thán phục".

Theo hồ sơ LinkedIn (nền tảng MXH tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và việc làm), Hee Sun có kinh nghiệm thực tập tại các tập đoàn và tổ chức lớn như L’Oréal (thực tập sinh mảng Quản lý quan hệ khách hàng & Truyền thông), GS E&C (thực tập sinh Phát triển Kinh doanh) và chính Carnegie Mellon University với vai trò nghiên cứu trải nghiệm người dùng.

"Tôi mong muốn kết hợp kiến ​​thức về công nghệ và nghệ thuật để kiến ​​tạo một xã hội an toàn và bền vững cho tương lai. Để làm được điều đó, hiện tại tôi đang tìm hiểu về phân tích dữ liệu, nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) và an ninh thông tin." - Hee Sun tự giới thiệu về bản thân trên LinkedIn.

"Hãy làm điều tốt mà không mong đợi bất cứ điều gì được đền đáp." - Hee Sun chia sẻ châm ngôn sống trong kỷ yếu thời đi học.

