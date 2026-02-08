Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 7, 8, 9: Hầu Đạm thừa nhận tình cảm, Vãn Âm liền sinh nghi

HHTO - Hầu Đạm (Thừa Lỗi) thừa nhận mình có tình cảm với Vãn Âm (Vương Sở Nhiên). Nhưng đối với Vãn Âm, chàng chỉ đang làm mọi cách để tư lợi cho mình. Liên minh vững chắc của hai kẻ xuyên sách bắt đầu có những vết nứt đầu tiên.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 7 Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tiếp nối màn dằn vặt giữa Hầu Đạm (Thừa Lỗi) và Vãn Âm (Vương Sở Nhiên). Vãn Âm phát hiện Đoan vương hành xử ngày càng bất thường, như thể một "trùm cuối" nắm thóp được những kẻ xuyên sách như nàng và Hầu Đạm. Trong khi nàng miệt mài tìm cách "cải mệnh", Đoan vương lại có nguy cơ đưa tất cả nỗ lực của nàng thành công cốc.

Hầu Đạm ngỏ ý "đẩy" nàng về phía Đoan vương. Ít nhất hắn có thể bảo vệ nàng chu toàn hơn một hoàng đế bù nhìn như chàng.

Yêu phi tỏ ra lưỡng lự trước đề nghị này, khiến bệ hạ "chết tâm". Trong tập 6, Vãn Âm từng bày chiêu để bản thân thất sủng và tránh xa sóng gió hậu cung. Nhân dịp này, bệ hạ cũng quay sang độc sủng Tạ Vĩnh Nhi, giữa hai người giờ đây tồn tại một khoảng cách vô hình.

Đoan vương hẹn gặp riêng Vãn Âm, còn bạo quân chỉ biết lặng lẽ mà "suy". Chàng không phủ nhận việc mình thích nàng, nhưng cũng tôn trọng quyết định của nàng. Nếu nàng chọn liên minh với Đoan vương, chàng cũng không có cách nào níu giữ.

Trái với dự đoán của Hầu Đạm, Đoan vương lại bận rộn chất vấn thân phận thật sự của cả Vãn Âm, Hầu Đạm và Tạ Vĩnh Nhi. Trong số những người có thân phận "mập mờ" này, hắn lại đặc biệt hứng thú với Vãn Âm, thậm chí muốn kéo nàng về phe mình để đối đầu Hầu Đạm.

Thoạt đầu, nàng nghi ngờ hắn là một người "ở tầng cao hơn", ví dụ như tác giả của kịch bản này. Tuy nhiên, khi nàng nói: "Chúng ta vốn không cùng một giống loài, cũng không cùng chiều không gian", thì hắn lại tỏ ra lúng túng như không hiểu. Từ đó, Vãn Âm kết luận Đoan vương cũng chỉ là một nhân vật trong kịch bản, nhưng vẫn là kẻ cực kỳ thông minh.

Nàng ngay lập tức đến kể cho Hầu Đạm. Suốt cả bài "thuyết trình" hùng hồn, chàng chỉ để tâm việc nàng thẳng thắn kể chuyện đi gặp Đoan vương cho mình nghe chứ không hề giấu giếm. Từ đây, khúc mắc giữa hai người được xóa bỏ, liên minh trở về yên bình như xưa.

Mặt khác, việc Ngụy Thái phó tham nhũng đã làm cho các bậc hiền tài không có cơ hội làm quan. Biết được các thí sinh từng bị triều đình gạt ra, Hầu Đạm liền "vặn hết số" vốn từ, viết một bức thư mùi mẫn ẩn danh để mời họ đến thuyền cùng đàm đạo. Các thí sinh vẫn mở đầu bằng một màn "rap diss" cực căng dành cho bạo quân Hạ Hầu Đạm. Không khí trong thuyền ngày càng "hăng máu", đến khi các thí sinh biết được vị tiên sinh đã mời họ đến chính là bạo quân ấy thì liền "xịt keo" cứng ngắc.

Hầu Đạm không trách mắng, chỉ mong họ hiểu được tình cảnh của mình - một vị vua bù nhìn vốn đã bị chi phối bởi Thái hậu và Đoan vương từ lâu.

Giữa lúc các sĩ tử đều khép nép, chỉ có Lý Vân Tích thẳng thắn chỉ trích hoàng đế, vì những bất công ông từng chứng kiến dưới tay quan lại triều đình. Vãn Âm buộc phải ra mặt cầu xin mới khơi dậy lòng thương cảm của ông. Trên đường tiễn các sĩ tử hồi hương, con thuyền bất ngờ bị phục kích. Hầu Đạm liền cho thị vệ bảo vệ sĩ tử, còn Vãn Âm bất chấp tay bị dây thừng cứa máu, liều mình cứu người rơi xuống sông. Chính tấm lòng ấy khiến các sĩ tử cảm phục, thề dốc lòng phò tá bệ hạ, dựng lại trật tự Đại Hạ.

Đám người mai phục là do Đoan vương phái đến, nhưng Vãn Âm không hiểu vì sao kế hoạch bí mật giữa nàng và Hầu Đạm lại bị hắn nắm thóp được. Lúc này, ánh mắt nàng bất giác nhìn về phía chàng.

Chàng từng vô tình nói rằng: "Đổi mạng của một người để mọi người được sống, cũng được". Không chỉ có thiết lập bạo quân, mà ngay cả bản thân chàng cũng không xem trọng mạng sống của các nhân vật trong kịch bản. Có khả năng chàng đã cố ý truyền tin cho Đoan vương, hại chết Đỗ Sam để đổi lấy lòng tin của các sĩ tử. Nhưng nếu chàng đã chấp nhận tiếp tay với kẻ thù để mưu lợi, vậy có gì chắc rằng chàng sẽ luôn bảo vệ nàng hay không?



Trailer tập 9, 10 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa mở ra viễn cảnh "đỏ mặt", nhưng cũng "đỏ mắt". Cảnh "đẩy đưa" mập mờ chưa được bao lâu thì Vãn Âm lại nảy sinh nghi ngờ. Hầu Đạm nói mình là chủ tịch một công ty trước khi xuyên vào sách, nhưng chưa từng tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác về bản thân mình. Vậy rốt cuộc thì chàng là ai? Có liên quan gì đến việc xuyên sách của Vãn Âm hay không?

Tập 9, 10 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào chiều ngày 8/2.