Còn Ra Thể Thống Gì Nữa: Nhan sắc Vương Sở Nhiên thật sự không thể đùa được

HHTO - Phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa vừa lên sóng đã nhận về nhiều lời khen, không chỉ nhờ nội dung thú vị mà nhan sắc Vương Sở Nhiên đúng là cực phẩm.

Làng phim Hoa ngữ tưởng như gặp hạn ngay từ đầu năm 2026 khi Cây Sinh Mệnh của Dương Tử thất bại toàn tập. Nhưng chẳng ngờ Đường Cung Kỳ Án rồi Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại nhận về phản hồi tích cực sau khi lên sóng, khiến khán giả hào hứng vì có phim hay để xem mà giới làm phim cũng thoát được cảnh ảm đạm.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có khởi đầu rất ổn.

Hai phim cổ trang ra mắt sát ngày, tạo ra cuộc đua quyết liệt và không ngờ cả hai đều thành công. Cả về lượt xem trung bình rồi số lượng quảng cáo cũng như điểm nhiệt, Đường Cung Kỳ Án và Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đều có thành tích ổn, đồng đều như nhau dù một bên là điều tra phá án căng thẳng còn một bên là xuyên không hài hước.

Nhân vật của Vương Sở Nhiên xuyên không và trở thành phản diện.

Kịch bản Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã khéo léo tìm được con đường khác biệt trong thể loại phim xuyên không, khi có tới ba người hiện đại rơi vào thế giới cổ xưa trong cuốn sách. Từ đó tạo ra bao tình huống hài hước khi nói tiếng Anh để nhận ra nhau, là hoàng thượng và phi tần mà nói chuyện, ăn uống chẳng giống ai xung quanh. Phim bám rất sát nguyên tác tiểu thuyết, hình ảnh rồi tạo hình nhân vật thì giống bản hoạt hình nhất có thể nên lại càng được khán giả chú ý.

Nữ diễn viên xinh đẹp bất chấp tạo hình diêm dúa.

Netizen còn dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Vương Sở Nhiên khi cô vẫn đẹp hút hồn dù trang phục đậm vẻ bánh bèo, có phần lòe loẹt diêm dúa đúng chuẩn một “yêu phi hại nước hại dân”. Sao nữ khác có thể bị khán giả chê sến trong tạo hình này nhưng Vương Sở Nhiên vẫn xinh trong mọi góc nhìn.

Trong năm 2026, Vương Sở Nhiên dự kiến còn ba phim nữa xếp hàng chờ lên sóng và với khởi đầu ấn tượng của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ giúp “bản sao Lưu Diệc Phi” thăng hạng nhanh hơn.