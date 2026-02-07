Vở kịch có Kim Seon Ho tham gia "cháy vé", Instagram cá nhân vẫn tăng giữa ồn ào

HHTO - Phản ứng từ số đông dân mạng quốc tế và Hàn Quốc vẫn đang khác nhau dù phía Kim Seon Ho đã đăng thông báo khẳng định đã nộp đủ thuế bổ sung từ việc thiếu hiểu biết trong thành lập công ty cá nhân.

Đến hiện tại, trên các hot topic thuộc các diễn đàn lớn tại Hàn như theqoo, pann, những chủ đề về Kim Seon Ho vẫn đầy những bình luận tiêu cực nhận về nhiều tương tác. Không ít người cho rằng Fantagio và nam diễn viên thực sự đã trốn thuế và chỉ nộp bổ sung khi bị phát hiện. Đối lập với số đông dân mạng và fan quốc tế, họ tin tưởng Kim Seon Ho đã chủ động nhận ra điểm sai trái và khắc phục từ trước khi tờ Sports Khan "khui tin".

Vì cùng thuộc quản lý dưới trướng Fantagio, cùng vướng vào tranh cãi thực hiện nghĩa vụ thuế, các chủ đề nhắc đến Cha Eun Woo cũng có người nhắc về Kim Seon Ho ở phần bình luận. Chủ đề như "Vì sao người nổi tiếng trốn thuế thật đáng phẫn nộ?" được đăng gần đây trên theqoo cũng không thiếu lời mắng nhiếc 2 ngôi sao. Thậm chí, một bộ phận Knet vẫn nhớ vụ bạn gái cũ tố bị Kim Seon Ho ép phá thai. Bất kể bài minh oan từ Dispatch, họ cho rằng nam diễn viên đúng là từng từ bỏ con của mình.

Một số bình luận của dân Hàn:

"Họ luôn nói "họ đang tự nhìn nhận lại bản thân", nhưng bạn đã từng thấy một người nổi tiếng nào trốn thuế mà thực sự tự nhìn nhận lại bản thân chưa?"

"Huyền thoại, loại bỏ Kim Seon Ho ra khỏi tác phẩm của mình đi."

"Tôi ghét những kẻ trốn thuế và cách họ nói dối qua báo chỉ."

"Vẫn có fan ủng hộ anh ta á (chỉ Kim Seon Ho), nực cười thật đấy."

Đến thời điểm hiện tại, Kim Seon Ho chưa từng đích thân lên tiếng về ồn ào thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Dù dư luận Hàn phản ứng tiêu cực thấy rõ nhưng cũng không phải đợt "tẩy chay" toàn diện. Instagram cá nhân của anh vẫn tăng (từ 12,3 triệu kể từ lúc tranh cãi nổ ra, nay đã có hơn 12,5 triệu lượt theo dõi, tính đến chiều 6/2).

Kim Seon Ho trong hậu trường buổi tập kịch.

Vở kịch có anh tham gia - INTERVAL đã bán sạch vé (bao gồm cả các suất diễn vào ngày trong tuần, thường vắng người) ngay khi mở bán các suất diễn đầu tiên, giữa lúc tranh cãi đang căng, trước cả khi có thông báo cáo báo chí hôm 4/2 từ Fantagio.

Thời điểm vụ việc mới nổ ra, phía tổ chức INTERVAL cũng xác nhận chương trình vẫn sẽ diễn ra bình thường. Kim Seon Ho sẽ biểu diễn trong 19 suất, kéo dài từ 13/2 đến ngày 22/3.