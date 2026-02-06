“Bạo chúa” Lee Chae Min sẽ đóng chính “Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya”?

HHTO - Bộ phim truyền hình mới của ngôi sao đang lên Lee Chae Min sau thành công của “Ngự Trù Của Bạo Chúa” được cho là bản chuyển thể của Hàn Quốc từ tiểu thuyết Nhật Bản nổi tiếng “Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya”.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung tiểu thuyết

Sau thành công của Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty), tên tuổi Lee Chae Min bước sang một trang mới. Anh trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất màn ảnh Hàn trong năm 2026 và độ nổi tiếng còn lan sang cả các nước khác. Sau đó, Lee Chae Min có xuất hiện trong Cashero nhưng không phải vai nam chính. Do đó, dự án tiếp theo của chàng “Bạo chúa” rất được trông chờ.

Lee Chae Min trong Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Mới đây, truyền thông xứ Kim chi có thông tin rằng Lee Chae Min được cho là sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể của Hàn Quốc từ Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya. Nguyên tác gốc là tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Higashino Keigo. Trong gia tài sáng tác đồ sộ của tác giả, Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya là một trong những tác phẩm được đông đảo độc giả khen ngợi và yêu thích nhất.

Bìa tiểu thuyết Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya xuất bản ở Việt Nam.

Câu chuyện của Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya bắt đầu vào một đêm nọ, có ba tên trộm trẻ tuổi sau khi trộm đồ đã trốn vào một căn nhà hoang. Nơi đó trước đây từng là một tiệm tạp hóa. Không chỉ bán hàng, tiệm tạp hóa này còn nhận thư tay tâm sự từ người khác và viết thư tư vấn hồi đáp cho họ.

Vào cái đêm lạ lùng ấy, hòm thư của tiệm tạp hóa bỗng hoạt động trở lại. Những lá thư chẳng biết từ đâu xuất hiện trong hòm thư, và ba tên trộm quyết định sẽ trả lời chúng. Từ đó, quá khứ và hiện tại bỗng đan xen vào nhau, để rồi cuối cùng hé mở một mối liên kết kỳ diệu có thể chữa lành và sưởi ấm những trái tim lạc lối.

Đáp lại thông tin này, công ty quản lý VARO Entertainment của Lee Chae Min cho biết đúng là nam diễn viên đã nhận được lời mời tham gia phiên bản phim truyền hình Hàn Quốc của Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya, nhưng hiện vẫn đang xem xét chứ chưa xác nhận là đồng ý. Khi nào có thông tin mới thì sẽ có thông báo cập nhật sau.

Được biết, trước phiên bản này của Hàn Quốc, Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya đã được chuyển thể thành phim bởi Nhật Bản, Trung Quốc. Hai bản phim này đều được làm với hình thức phim điện ảnh, chỉ có Hàn Quốc là quyết định chuyển thể với hình thức phim truyền hình dài tập.

Khóa Học Yêu Cấp Tốc.

Hierarchy.

Trong khi chờ đợi dự án mới của Lee Chae Min, các fan có thể “cày” lại một số phim của chàng “Bạo chúa” như: Khóa Học Yêu Cấp Tốc, Hierarchy, Ngự Trù Của Bạo Chúa, Cashero… phát sóng trên nền tảng Netflix.