Con trai cố NSND Hoàng Dũng nhắn nhủ gì đến bố khi có vai diễn đầu tay ở “Phố Trong Làng”?

Những tập cuối của Phố Trong Làng được bổ sung thêm một số nhân vật mới, trong đó có một chàng công an trẻ tuổi mới bổ sung vào lực lượng công an xã Tân Xuân. Tuy chỉ là một vai rất nhỏ nhưng nhân vật này được khán giả đặc biệt chú ý vì do Hoàng Dương, con trai thứ của cố NSND Hoàng Dũng thể hiện.

Nam diễn viên trẻ năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp khoa Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và rất hạnh phúc khi được nối nghiệp bố. Ngay sau khi xuất hiện trong tập 51 của Phố Trong Làng, Hoàng Dương đã tâm sự trên trang cá nhân: "Sau gần 1 năm thước phim cuối cùng của bố được chiếu thì bây giờ con cũng đã có vai diễn truyền hình đầu tiên rồi bố ạ!".

Lời nhắn nhủ của Hoàng Dương khiến khán giả rất xúc động vì sau khi NSND Hoàng Dũng qua đời, mọi người như được gặp lại ông thông qua cậu con trai. Bởi Hoàng Dương không chỉ có gương mặt giống bố như tạc mà còn được thừa hưởng từ bố lối diễn xuất tự nhiên, vẻ thân thiện dễ mến. Nhiều người khi xem phim công nhận dáng đi, thần thái của Hoàng Dương chẳng khác gì NSND Hoàng Dũng thời trẻ.

Phân đoạn đầu tiên của Hoàng Dương ở Phố Trong Làng tuy rất ngắn, chỉ là mấy câu trò chuyện bông đùa giữa các chàng cảnh sát xã Tân Xuân nhưng vẫn gây được ấn tượng vì lối diễn sinh động, biểu cảm hoạt bát hài hước, đọc thoại rất tự nhiên. Bản thân Hoàng Dương thì tự nhận không hề thấy áp lực khi bị so sánh với bố mình mà ngược lại, nam diễn viên rất hạnh phúc khi được khen giống bố.