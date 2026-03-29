Con trai Dương Lâm tự tin đi casting, phối hợp nhịp nhàng cùng ba trên sân khấu

HHTO - Ngày 28/3, tại buổi casting chương trình “Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ”, sự xuất hiện của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cùng con trai Ku Phin thu hút sự chú ý.

Sự kiện lần này được tổ chức nhằm tìm kiếm các em bé đáng yêu, tự tin trước ống kính trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi để trở thành một trong những cast nhí tham gia vào chương trình truyền hình thực tế.

Bên cạnh những gương mặt “sao nhí tương lai” của buổi casting, sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm và con trai Ku Phin thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi cả hai ba con phối hợp nhịp nhàng trong phần trình diễn tài năng trên sân khấu.

“Anh trai” Lê Dương Bảo Lâm trở thành hoạt náo viên hướng dẫn con trai và các bé khác tham gia casting cùng nhau nhảy flashmod. Dù chưa có sự chuẩn bị hay tập luyện trước nhưng Ku Phin cùng các bạn đã có một màn trình diễn dễ thương và hài hước.

Hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông hay sự kiện, diễn viên Vân Trang dẫn 2 con gái song sinh Quinanna và Quinita tham gia casting. Sự hoạt ngôn và vẻ lém lỉnh của "cô ba" và nét nhẹ nhàng, đáng yêu của "cô tư" làm cho chú Lê Dương Bảo Lâm cười nghiêng ngả.

Hai bé song sinh nhà diễn viên Vân Trang.

Buổi casting call thu hút đông đảo phụ huynh, các bé và fan hâm mộ của các anh trai tham gia. Hơn 400 người tham dự buổi casting với nhiều gương mặt nhí triển vọng. Có mặt tại sự kiện, ê-kíp đã phỏng vấn nhanh một số bé và nhận được nhiều câu trả lời bất ngờ, dí dỏm: "Con thích anh trai Quang Hùng MasterD", "Con thích anh HIEUTHUHAI, con thuộc bài Trình, "con biết anh Atus"...

Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ là chương trình với format mới lạ lần đầu trình làng khi có sự kết hợp của các Anh Trai đến từ chương trình Anh Trai "Say Hi" và các em bé: Một “lớp học mầm non” với những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa, một hành trình cùng nhau với những “lần đầu tiên” hết sức dễ thương và nhiều vụng về dành cho cả các thần tượng và “cái đuôi nhỏ” của mình. Chương trình dự kiến sẽ lên sóng vào thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/5.