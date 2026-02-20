2 Ngày 1 Đêm: Dương Lâm "liều ăn nhiều", Ngô Kiến Huy bất bình vì Trường Giang

HHTO - 2 Ngày 1 Đêm Tết sau sân khấu Táo Quân và bữa ăn tất niên vẫn chưa khép lại, vẫn còn nhiều thử thách thú vị đang chờ khán giả ở tập 97 tuần này. Những kỉ niệm khó quên ngày Tết cũng được các thành viên chia sẻ.

Trong video hé lộ tập 97, các thành viên dàn cast cũng được chơi một trò chơi ngày Tết là “Bầu - Cua - Tôm - Cá” nhưng đã được đổi tên khác để phù hợp với biệt danh của các thành viên. Ngay sau khi được chia “vốn” cho lượt chơi đầu tiên, ai nấy cũng háo hức đặt vào những ô mình muốn.

Dương Lâm là người chơi lớn nhất, đặt tận 5 viên vàng cho ô của “Ngao” khiến các anh em trầm trồ. May mắn cũng mỉm cười với Diễm khi xí ngầu tung lên ra trúng được ô mà Diễm đặt. Chẳng những vậy, dường như liên tiếp những lượt sau cũng trúng ô Dương Lâm để vào. Cứ như thế, chỉ sau 1 vài lượt, Dương Lâm đã trở thành người “giàu” nhất trong số các anh em.

Một khoảnh khắc nữa ở trong trò chơi này cũng thú vị không kém đó chính là màn “chia của” sau mỗi lượt tung xí ngầu. Trường Giang thường là người phân chia cho các anh em sau khi có kết quả. Ở lượt thảy cuối cùng, do có chút nhầm lẫn từ “Thỏ” thành “Dúi” nên mém chút “chia của” bị sai. Ngô Kiến Huy ngồi kế bên nhìn lại, đã phát hiện ra và hỗ trợ “mẹ già” điều chỉnh lại. Có thể nói, bình thường mấy anh em đã rần rần thì trò chơi này càng khiến cả 6 thành viên nhộn nhịp hơn bình thường.

Ở phần cuối của video hé lộ tập 97, các thành viên 2 Ngày 1 Đêm quây quần bên nhau chia sẻ về kỉ niệm ngày Tết trong lòng mỗi người. Trong đó, phần chia sẻ của Dương Lâm và HIEUTHUHAI được quan tâm nhất nhì. Đối với phần của Dương Lâm, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến với những người xung quanh mình.

Ngoài ra, Dương Lâm cũng chia sẻ về việc rất thích nhìn khoảnh khắc các thành viên trong gia đình và nhân viên được vui vẻ ngày Tết. Trong lúc Diễm đang vào tâm trạng lắng đọng, Kiều Minh Tuấn bỗng cắt ngang với câu hỏi: “Không có vợ hả? Sao nói về cha mẹ, con mà không có vợ ở trong đó?”. Câu hỏi vừa hài hước cũng vừa đúng lúc khiến các anh em không khỏi dở cười khi chú Sáu hỏi ngang, Thu Diễm cũng chợt nhớ ra mà nhắc lại mình còn có vợ.

Đến lượt của HIEUTHUHAI, nam rapper chia sẻ nhiều về kỉ niệm Tết ngày xưa của mình. “Lúc bà nội còn thì Tết bà nội sẽ nấu bánh. Cái cảm giác con nít mà được thức khuya nó sướng cực kì, cảm giác như mình có "quyền năng" người lớn vậy đó… Đến khi nội mất thì lúc đó mình không còn nấu bánh, mọi thứ cũng bắt đầu nhạt dần đi, dần khác đi. Nhưng mà em cũng rất là vui vì vẫn được ba mẹ lì xì cho mình” - HIEUTHUHAI thật lòng chia sẻ.

Các anh em khác cũng rất gật gù đồng ý với những chia sẻ từ em út HIEUTHUHAI. Ai cũng có những câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ về Tết cũng như những ước nguyện đặc biệt cho một năm mới. Hãy cùng chờ đón những câu chuyện ấy từ các thành viên 2 Ngày 1 Đêm trong tập 97.