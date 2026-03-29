Loạt phân cảnh "chuẩn phim ngôn tình" của Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy

HHTO - Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình trẻ trung, “cặp đôi gà bông” Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy đang khiến khán giả “lụy tim” với những tương tác tự nhiên, “chuẩn vibe ngôn tình" trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Thời gian gần đây, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay trở thành cái tên được cộng đồng yêu thích phim ngôn tình liên tục nhắc đến. Bộ phim tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi khai thác một cách cuốn hút mô-típ “lạ mà quen”: Mối tình oan gia ngõ hẹp giữa thiếu gia si tình và cô nàng hoạt bát. Trong phim, Tam Triều Dâng vào vai Thanh Tâm, một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Triệu Phú - thiếu gia nhà giàu mang vẻ ngoài bất cần nhưng lại ẩn chứa nhiều tâm tư sâu sắc.

Cặp đôi Triệu Phú - Thanh Tâm hiện đang gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Vie Channel

Câu chuyện tình cảm của hai nhân vật được xây dựng theo tuyến thời gian đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Từng là “kỳ phùng địch thủ” thời cấp 3 với những màn đấu khẩu không hồi kết, ít ai ngờ rằng nam chính lại âm thầm dành tình cảm cho nữ chính suốt nhiều năm. Chính nền tảng này đã tạo nên chiều sâu cho mối quan hệ, khiến hành trình “tái hợp” ngày càng thú vị.

Những tập đầu đưa người xem trở lại quãng thời gian thanh xuân trong trẻo. Dù không còn ở độ tuổi học sinh, cả Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đều khiến khán giả bất ngờ khi nhập vai “ngọt lịm”: Từ ánh mắt, nụ cười đến thần thái đều toát lên vẻ hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học sinh.

Nét diễn tự nhiên của cả hai nhận được nhiều lời khen. Nguồn: @janejan1st.

Ở tuyến hiện tại, câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn khi Triệu Phú rơi vào tình huống bị gia đình ép kết hôn. Để trì hoãn, anh bày ra kế hoạch giả bị tai nạn và cần người chăm sóc. Trớ trêu thay, người xuất hiện lại chính là Thanh Tâm - cô gái anh hằng đêm mong nhớ. Từ đây, loạt tình huống “dở khóc dở cười” nhưng cũng không kém phần lãng mạn liên tiếp diễn ra khi nam chính tìm cách chinh phục trái tim người mình yêu.

Khán giả hóa "ông tơ bà nguyệt", se duyên cho Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy ngoài đời vì "phản ứng hóa học" trong phim quá chân thật. Nguồn: @janejan1st.

Khán giả đặc biệt thích thú với những màn “ghen ngầm” của nam chính, những lần trêu chọc qua lại giữa hai người và cả sự quan tâm tinh tế mà Triệu Phú dành cho Thanh Tâm: Từ việc giả vờ không thích món ăn để nhường nữ chính, cho đến những chi tiết nhỏ như âm thầm chuẩn bị những thứ cô yêu thích. Tất cả đều khiến người xem cảm nhận rõ tình cảm chân thành của nhân vật Triệu Phú.

Phân cảnh "ghen lộ" của nhân vật Triệu Phú. Nguồn: @vieon.phimviet.

Trong tập mới nhất, phân cảnh Triệu Phú lặng lẽ ở bên lắng nghe Thanh Tâm trải lòng về những khó khăn trong cuộc sống đã khiến nhiều khán giả “ôm tim”. Không chỉ bị thu hút bởi sự tinh nghịch, đáng yêu của nữ chính, người xem còn rung động trước ánh mắt đầy yêu thương mà nam chính dành cho cô gái mình đã thầm thích suốt 10 năm.

Ánh mắt "tình bể bình" của nam chính dành cho nữ chính. Nguồn: @chu.yin51.

Với sự kết hợp ăn ý và diễn xuất cuốn hút, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đang dần khẳng định sức hút của một “cặp đôi gà bông” mới trên màn ảnh Việt, góp phần giúp Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn phim Việt ở thời điểm hiện tại.