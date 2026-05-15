Trần Ngọc Vàng - Tóc Tiên bị nghi hẹn hò, vậy hai người quen nhau từ lúc nào?

HHTO - Tin đồn Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên hẹn hò bỗng dưng tràn lan trên mạng những giờ qua khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Kèm theo đó là một câu hỏi: Hai người quen biết nhau như thế nào?

Lâu nay, cư dân mạng Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn được xem là “thánh soi”, “thám tử mạng” khi có thể soi ra manh mối hẹn hò từ những chi tiết siêu nhỏ. Một hình ảnh phản chiếu trên kính mắt hay chiếc thìa inox, hai chiếc nhẫn giống nhau hoặc bức ảnh chụp một đám mây có màu sắc tương đồng bỗng dưng xuất hiện trên tài khoản cá nhân của đôi bên… là đủ để netizen khoanh vùng đối tượng nghi ngờ.

Trần Ngọc Vàng thân thiết với Tóc Tiên trong tiệc sinh nhật của cô.

Và mới đây, cư dân mạng đã cho Trần Ngọc Vàng - Tóc Tiên vào tầm ngắm. Manh mối bắt đầu từ các video, hình ảnh trong tiệc sinh nhật của Tóc Tiên. Nữ ca sĩ mời nhiều bạn bè nghệ sĩ đến dự và netizen để ý thấy Trần Ngọc Vàng luôn ở sát cạnh Tóc Tiên. Khi chủ nhân bữa tiệc thổi nến, Trần Ngọc Vàng ngồi bên cạnh chăm chú quay video. Khi Tóc Tiên nhảy thì Trần Ngọc Vàng cũng ở ngay sát phía sau.

Hai người gần đây cùng tham dự các sự kiện thời trang.

Từ đó mà trên nền tảng Threads đã xuất hiện bài đăng nghi vấn "Tui biết Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên có cái gì đó nhưng không thể chứng minh". Và từ đây nhiều người cũng thắc mắc vì sao Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng lại quen nhau khi chưa có dự án nào làm chung. Việc nam diễn viên có mặt trong tiệc sinh nhật chỉ mời toàn bạn bè thân thiết của Tóc Tiên càng chứng tỏ đây không phải mối quan hệ xã giao đơn thuần.

Tóc Tiên chụp ảnh cùng "F4 nam thần màn ảnh Việt" và "Anh trai" Nicky.

Khán giả phỏng đoán hai người quen biết khi đi dự sự kiện chung, khi thời gian vừa qua Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nhiều lần cùng tham gia các sự kiện thời trang. Nữ ca sĩ còn quay video nhí nhố với "F4 nam thần màn ảnh Việt" gồm Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng. Cũng có netizen cho rằng Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng quen nhau chỉ đơn giản vì có chung stylist Kelbin Lei.

Tất cả hiện đều chỉ là phỏng đoán của khán giả, còn Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về nghi vấn tình cảm mà netizen đang đồn đoán.