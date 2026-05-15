Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Cùng lên sóng phim giờ vàng, hai người đẹp Ngọc Huyền có làm khán giả nhầm lẫn?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cùng tên cùng xinh đẹp dịu dàng, hai Ngọc Huyền hẳn sẽ khiến khán giả có lúc nhầm lẫn.

page.jpg

Sau khi Bước Chân Vào Đời kết thúc, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn sẽ nối sóng và Ngọc Huyền đóng một vai quan trọng. Trùng hợp thay, phim Ngược Đường Ngược Nắng đang chiếu cũng có diễn viên tên Ngọc Huyền. Cả hai cô gái đều có vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết, đều họ Nguyễn, đều có cuộc hôn nhân hạnh phúc nên càng dễ làm khán giả nhầm lẫn.

ngoc-huyen-6.jpg
ngoc-huyen-12.jpg

Nguyễn Ngọc Huyền của Dưới Ô Cửa Sáng Đèn bắt đầu được biết đến từ phim Thương Ngày Nắng Về rồi sau đó là Món Quà Của Cha, Dịu Dàng Màu Nắng. Gương mặt xinh xắn cùng diễn xuất nhẹ nhàng giúp Ngọc Huyền dễ lấy thiện cảm của khán giả.

ngoc-huyen-15.jpg

Trong phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, cô vào vai Ngọc Vân, gia đình bình thường, tiền bạc không dư dả nhưng lại sống phông bạt, thích thể hiện, liên tục đẩy người thân vào cảnh xoay tiền trả nợ hộ. Khi khu tập thể cũ kỹ mà Ngọc Vân đang sống chuẩn bị giải tỏa, cô cùng với anh trai và những người hàng xóm thân thiết càng thêm gắn bó để vượt qua khó khăn. Ngọc Vân bướng bỉnh, màu mè sẽ là vai diễn khác biệt để Ngọc Huyền thể hiện diễn xuất đa dạng của mình.

ngoc-huyen-7.jpg
ngoc-huyen-9.jpg

Còn Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền là cô gái mới kết hôn với Đình Tú, và đang cùng chồng đóng vai chính phim Ngược Đường Ngược Nắng. Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cũng sở hữu gương mặt xinh như búp bê, nụ cười rạng rỡ, phong cách nữ tính dịu dàng nên nhiều người vẫn nhầm với Ngọc Huyền còn lại.

ngoc-huyen-13.jpg
ngoc-huyen-14.jpg

Ngược Đường Ngược Nắng là phim đầu tiên mà Ngọc Huyền, Đình Tú đóng chung sau khi kết hôn nhưng không thành công như kỳ vọng. Thậm chí hai vợ chồng đóng vai cặp đôi “ghét trước yêu sau” mà còn bị khán giả phàn nàn là thiếu ăn ý, thậm chí không tạo được cảm giác ngọt ngào như khi diễn chung với người khác.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Ngọc Huyền #phim VTV #Ngược Đường Ngược Nắng #Dưới ô cửa sáng đèn #Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục