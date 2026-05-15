Cùng lên sóng phim giờ vàng, hai người đẹp Ngọc Huyền có làm khán giả nhầm lẫn?

Sau khi Bước Chân Vào Đời kết thúc, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn sẽ nối sóng và Ngọc Huyền đóng một vai quan trọng. Trùng hợp thay, phim Ngược Đường Ngược Nắng đang chiếu cũng có diễn viên tên Ngọc Huyền. Cả hai cô gái đều có vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết, đều họ Nguyễn, đều có cuộc hôn nhân hạnh phúc nên càng dễ làm khán giả nhầm lẫn.

Nguyễn Ngọc Huyền của Dưới Ô Cửa Sáng Đèn bắt đầu được biết đến từ phim Thương Ngày Nắng Về rồi sau đó là Món Quà Của Cha, Dịu Dàng Màu Nắng. Gương mặt xinh xắn cùng diễn xuất nhẹ nhàng giúp Ngọc Huyền dễ lấy thiện cảm của khán giả.

Trong phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, cô vào vai Ngọc Vân, gia đình bình thường, tiền bạc không dư dả nhưng lại sống phông bạt, thích thể hiện, liên tục đẩy người thân vào cảnh xoay tiền trả nợ hộ. Khi khu tập thể cũ kỹ mà Ngọc Vân đang sống chuẩn bị giải tỏa, cô cùng với anh trai và những người hàng xóm thân thiết càng thêm gắn bó để vượt qua khó khăn. Ngọc Vân bướng bỉnh, màu mè sẽ là vai diễn khác biệt để Ngọc Huyền thể hiện diễn xuất đa dạng của mình.

Còn Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền là cô gái mới kết hôn với Đình Tú, và đang cùng chồng đóng vai chính phim Ngược Đường Ngược Nắng. Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cũng sở hữu gương mặt xinh như búp bê, nụ cười rạng rỡ, phong cách nữ tính dịu dàng nên nhiều người vẫn nhầm với Ngọc Huyền còn lại.

Ngược Đường Ngược Nắng là phim đầu tiên mà Ngọc Huyền, Đình Tú đóng chung sau khi kết hôn nhưng không thành công như kỳ vọng. Thậm chí hai vợ chồng đóng vai cặp đôi “ghét trước yêu sau” mà còn bị khán giả phàn nàn là thiếu ăn ý, thậm chí không tạo được cảm giác ngọt ngào như khi diễn chung với người khác.