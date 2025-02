Concert 2NE1 D-1: V-BLACKJACK quậy hết cỡ vẫn "slay" hết nấc

HHT - Fit-check "cây dừa", dance challenge cuồng nhiệt đến mức bảo an "đỡ" không nổi, đến fanchant "rửa chén, lau nhà" huyền thoại một thời, V-BLACKJACK (fan Việt của 2NE1) đều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ những màn "bung xõa" hết cỡ.

Hôm qua, 2NE1 đã khép lại đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM thuộc khuôn khổ world tour Welcome Back kỷ niệm 15 năm ra mắt. Trở lại Việt Nam sau 11 năm kể từ concert "2NE1 Galaxy Stage 2014", fan Việt đón chào bốn cô gái với "sức nóng" không tưởng, quậy tung concert dù chỉ mới là đêm diễn đầu tiên.

Đầu tiên phải kể đến fit-check, mà đã là concert của 2NE1 thì không thể nào quên những kiểu tóc "cây dừa" làm nên huyền thoại của Dara. Vì thế tại Day 1, không khó để các V-BLACKJACK bắt gặp những "cột ăng-ten" đâu đó xuyên suốt khán đài.

Không chỉ vậy, fan còn chơi lớn, "bê nguyên xi" tạo hình của Dara trong bài Lolipop nức tiếng một thời để đến gặp thần tượng. Đặc biệt, "Dara bản đúp" này lại còn dắt theo cả tiền bối "G-Dragon bản Việt" để đến concert của chính mình.

Trong phần dance challenge, V-BLACKJACK chứng minh đẳng cấp "fan cứng". Camera "lia" đến đâu là fan nhảy đến đó, khiến toàn bộ khán phòng như hòa làm một trong tiếng cổ vũ, hò reo.

"I Am The Best" chắc hẳn là tiết mục được mong đợi nhất đêm diễn ngày hôm qua. Không chỉ bởi sức "càn quét" toàn cầu của ca khúc, mà còn là vì fanchant độc đáo, có một không hai mà chỉ riêng fan Việt mới có thể hát được.

Sức "công phá" của 2NE1 chắc chắn là ghế, vì nó "không phải bàn". Sự hết mình của các fan K-pop còn thể hiện rõ ràng qua sự rung lắc cực mạnh trên các dàn âm thanh, ánh sáng. Dù vậy, không ít netizen tỏ ra lo lắng cho các staff và người hâm mộ bởi hệ thống đánh đèn có vẻ lỏng lẻo, hy vọng không xảy ra điều đáng tiếc trong khuôn khổ của concert.

2NE1 là một trong những nhóm nhạc đặt tiền đề cho cộng đồng fan K-Pop tại Việt Nam. Do đó concert của bốn cô gái nhà YG còn hơn cả một buổi diễn, mà còn là dịp để những người hâm mộ Kpop Gen 2 được "sống lại" thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình.

Concert 2NE1 Day 2 sẽ tiếp tục diễn ra vào tối hôm nay (16/2) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Concert bắt đầu mở cổng lúc 17h30, "lên nhạc" lúc 19h, và sẽ đóng cổng lúc 20h.