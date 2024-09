Concert Anh Trai "Say Hi": Đậm văn hoá Kpop, khâu tổ chức gây "khó chịu vô cùng"

HHT - Đêm Concert đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" khiến khán giả "lụy trên diện rộng", song, vẫn còn nhiều "hạt sạn" cần được loại bỏ trong đêm diễn tiếp theo.

Concert Việt nhưng đậm văn hoá Kpop

Trước thềm Concert Anh Trai "Say Hi" diễn ra, đã có không ít FC thực hiện nhiều dự án hoành tráng như truck (xe tải), chạy màn hình LED, treo cờ phướn,... nhằm "tiếp sức" các Anh Trai.

Ngay trong ngày diễn ra concert, nhiều hội nhóm ủng hộ các Anh Trai như HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav, Captain Boy, RHYDER cũng chuẩn bị những hoạt động như tặng card, set quà tặng cho khán giả. Bên cạnh đó, trong khu vực standing, các FC "í ới" gọi nhau để đổi "card bo góc" nghệ sĩ yêu thích càng khiến không khí buổi concert "đậm đặc" văn hoá Kpop hơn bao giờ hết.

Về âm nhạc, set list trình diễn trong concert đa dạng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các phần chuyển từ tiết mục này sang tiết mục khác khá "mượt", trong số đó phải kể đến phần trình diễn bản demo Kim Phút Kim Giờ từng "gây bão" mạng xã hội do Đức Phúc, Erik và Phạm Anh Duy (nhóm Thi Sĩ) thể hiện. Những tiết mục đều được dàn dựng khá hoành tráng, tái hiện trọn vẹn các phần trình diễn được yêu thích trong các live-stage, song chính vì thế nên không có quá nhiều yếu tố bất ngờ, mới mẻ. Tuy nhiên, gần như sân khấu trình diễn nào cũng gây ấn tượng bởi những màn fanchant "không để lại vụn" từ khán giả.

Điểm cộng lớn nhất trong concert đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" chính là những phần thể hiện "cháy" hết nấc từ dàn 30 Anh Trai. Không chỉ gây bất ngờ bởi kỹ năng trình diễn ngày càng hoàn thiện, visual của cả 30 nam nghệ sĩ trên sân khấu đều "phát sáng", chỉn chu. Hiện tại, các tiết mục như Walk (nhóm của HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav, Isaac và Pháp Kiều), I'm Thinking About You (WEAN, RHYDER, Hùng Huỳnh, Đức Phúc và tlinh), theme song The Star, Ngạo Nghễ (team HURRYKNG, Isaac, RHYDER, Anh Tú Atus) đang được đánh giá cao trên các nền tảng mạng xã hội về độ "cháy" lẫn đầu tư.

Nhiều điểm gây tiếc nuối

Khâu tổ chức của Concert 1 của Anh Trai "Say Hi" gây "khó chịu vô cùng" vì thiếu chỉn chu, chuyên nghiệp. Không có mái che ngoài trời cho khu vực standing giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, BTC cũng không có động thái thông báo sớm đến khán giả để người xem chuẩn bị trước ô/dù.

Khu dịch vụ ăn uống đặt khá xa, đặc biệt là với những người mua vé khu A (trong khi các khán giả đều tuân thủ quy định từ BTC nên không chuẩn bị sẵn nước, đồ ăn), nhà vệ sinh luôn trong tình trạng quá tải,... khiến trải nghiệm tham gia concert của khán giả giảm đi đáng kể. Một điểm trừ lớn khác chính là BTC đã không bố trí nhiều thùng rác ở các khu vực, khiến không gian concert sau khi kết thúc không khác gì "bãi chiến trường" với toàn là chai nước, áo mưa, túi ni lông,...

Bên cạnh đó, phần đông khán giả đều kêu gọi BTC cần gấp rút thay đổi hoặc hướng dẫn kỹ lưỡng các camera-man để tránh tình trạng "lia nhầm" các Anh Trai trên sân khấu trong đêm concert tiếp theo. Nhiều khán giả ở các khu vực GA4, GA5 cũng để lại không ít bình luận phàn nàn về chất lượng âm thanh. Ngoài ra, nhiều ý kiến mong BTC chương trình sẽ dàn dựng sân khấu có tầm nhìn cao hơn để các khán giả đều nhìn thấy được nghệ sĩ thay vì... màn hình điện thoại hay lightstick.