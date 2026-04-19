Concert Anh Trai "Say Hi" Day 9: HIEUTHUHAI mặc quần đùi, Song Luân hóa Em Xinh

HHTO - Anh Trai “Say Hi” Concert Day 9 không chỉ mang đến những tiết mục trình diễn ấn tượng mà còn để lại loạt khoảnh khắc thú vị khiến các Himom Hidad khó quên.

Tối 18/4, tại TP.HCM, chương trình Anh Trai “Say Hi” Concert Day 9 - Reply 2024 chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người hâm mộ. Sau hơn 2 năm kể từ khi lên sóng, sức hút của dàn 30 “Anh trai” vẫn chưa hạ nhiệt khi hàng chục nghìn khán giả tiếp tục lấp kín không gian biểu diễn, tạo nên bầu không khí sôi động. ​ Không chỉ gây ấn tượng với những tiết mục được đầu tư chỉn chu, concert Day 9 còn tràn ngập những khoảnh khắc đáng nhớ.

Điểm đặc biệt của đêm diễn nằm ở việc các tiết mục quen thuộc được “khoác áo mới” bằng “ê hề content” đến từ chính các Anh trai. Trên sân khấu, không chỉ là những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, mỗi tiết mục còn được lồng ghép thêm những mảng miếng duyên dáng.

Như màn “biến hình” đầy hài hước của HIEUTHUHAI, Erik và JSOL trong Ngáo Ngơ - vốn đã trở thành “signature” quen thuộc của mỗi đêm concert. Lần này, các Anh trai tiếp tục mang đến “sì tai” quần đùi lầy lội, khiến khán giả bật cười. Thậm chí, JSOL còn mang theo chiếc áo thun “khều Day 10” thay fan, ghi điểm tuyệt đối với khán giả.

Viral nhất nhì đêm qua phải kể đến tiết mục “Cách (Yêu Đúng) Điệu” - vốn là ca khúc quen thuộc từng gây sốt từ Em Xinh "Say Hi". Lần này, sân khấu được “đổi vai” hoàn toàn khi Song Luân, Gin Tuấn Kiệt, Nicky, Hải Đăng Doo và Vũ Thịnh cùng hóa thân thành… 5 chú kiến trên sân khấu.

Sự đối lập thú vị giữa hình ảnh những Anh trai cao to, cơ bắp với một concept dễ thương đã tạo nên hiệu ứng bất ngờ.

Sau nhiều đêm diễn, khán giả lần đầu được chứng kiến một sân khấu ICON với sự đồng đều rõ rệt trong phần trình diễn của các thành viên khi đã hơn 8 concert vừa qua cả nhóm "mỗi người một nhịp".

Bên cạnh đó, các tình huống “ngoài kịch bản” lại vô tình trở thành gia vị đặc biệt cho chương trình. Một sự cố trang phục của NEGAV ngay trên sân khấu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo dòng trạng thái hài hước của nam rapper: “Tui đi về nhà luôn rồi nha mọi người… Không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa…” khi nhận ra chiếc quần của mình bị rách khi đang trên sân khấu.

NEGAV bất lực trước sự cố chiếc quần của bản thân. Nguồn: @amyhoang98

Đêm diễn còn chào đón bộ đôi Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng - hai diễn viên chính của phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, được khán giả ưu ái gọi là “Coconut Couple” - trong tiết mục Kim Phút Kim Giờ. Đáng yêu nhất là phần giao lưu trên sân khấu, khi Tam Triều Dâng được hỏi về dàn Anh trai. Nữ diễn viên ghi điểm với cách trả lời khéo léo, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng.