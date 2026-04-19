2 Ngày 1 Đêm và Ca Sĩ Mặt Nạ xác nhận trở lại năm 2026, "vũ trụ Say Hi" thế nào?

HHTO - Nhà sản xuất đứng sau thành công của loạt chương trình đình đám như Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi" xác nhận 2 Ngày 1 Đêm, Ca Sĩ Mặt Nạ chính thức quay trở lại trong năm 2026. Cùng với đó, fan của "vũ trụ Say Hi" tò mò về những chương trình dành cho dàn Anh Trai như Say Hi Rực Rỡ, Tinh Hà "Say Hi".

Tối 18/4, đêm concert Anh Trai "Say Hi" Day 9: Reply 2024 diễn ra tại TP.HCM đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho HiMom HiDad. Nhiều khán giả xúc động cùng chìm trong khung cảnh như lần đầu gặp gỡ "Anh trai" cách đây hai năm.

Dàn nghệ sĩ nam cùng chiêu đãi khán giả loạt ca khúc tạo nên sức hút của mùa 1 như: Say Hi Never Say Goodbye, ICON, Ngáo Ngơ, Hào Quang, Catch Me If You Can, Kim Phút Kim Giờ, WALK...

Bên cạnh những sân khấu mãn nhãn, NSX chương trình còn bất ngờ mang đến một "sít-rịt" siêu to khổng lồ, công bố 6 dự án mới sẽ khởi động trong năm 2026. Không chỉ viết tiếp thành công của những chương trình cũ, NSX cho biết còn mở rộng hệ sinh thái với những chương trình có format mới lạ.

Cụ thể, sau nhiều lần khán giả "soi hint" từ đạo diễn chương trình 2 Ngày 1 Đêm và dự đoán ê-kíp đang bắt tay quay mùa mới, NSX đã xác nhận mùa 5 của "show thực tế quốc dân" sẽ trở lại. Cùng với đó, The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 3 được ấn định sẽ "lăn bánh" trong năm nay khiến người hâm mộ trông ngóng.

Bên cạnh những "siêu phẩm" quen mặt, sở hữu tệp khán giả riêng hùng hậu, NSX còn hé lộ thông tin về những chương trình lần đầu xuất hiện. Đầu tiên là Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ - chương trình có sự kết hợp của các "Anh trai" đến từ chương trình Anh Trai "Say Hi" và các em bé.

Tại đây, khán giả cùng đoán xem một "lớp học mầm non" với những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa, một hành trình cùng nhau với những "lần đầu tiên" hết sức dễ thương và nhiều vụng về dành cho cả các thần tượng và "cái đuôi nhỏ" của mình. Chương trình dự kiến sẽ lên sóng vào thứ 7 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 23/5.

Trong tháng 6, "vũ trụ Say Hi" sẽ cùng "khui túi mù" về chương trình truyền hình thực tế, theo chân idol ra đảo sinh tồn với chương trình Say Hi Rực Rỡ và chương trình Tinh Hà "Say Hi". Hiện tại, ê-kíp chỉ hé lộ một số thông tin nhỏ nhưng đã làm fan "đứng ngồi không yên". Theo đó, Say Hi Rực Rỡ là nơi những Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên trở lại nhưng họ không phải đứng tỏa sáng trên sân khấu hay bận rộn trong phòng thu và để "hòa mình vào thiên nhiên".

Chương trình Tinh Hà "Say Hi" được NSX giới thiệu qua slogan: "Tinh tú gặp gỡ, lấp lánh cả tinh hà". Nhiều khán giả dự đoán Tinh Hà "Say Hi" là phiên bản All-Star của "vũ trụ Say Hi", nơi có sự tham gia của các nghệ sĩ Anh Trai "Say Hi" 2 mùa cùng với một số gương mặt mới.

Ngoài ra, một gameshow khác sẽ cùng chào sân trong năm nay là Super Sketch Show - Sàn đấu hài kịch với sáng tạo điên rồ.



