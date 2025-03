Concert D-5 ATSH: Dự án tiếp ứng ngày càng nâng cấp, dàn siêu xe hoành tráng đổ bộ

HHT - Trước thềm concert D-5 Anh Trai "Say Hi", loạt dự án tiếp ứng thần tượng xa hoa từ các FC chính thức khởi động, khiến fan mãn nhãn với độ đầu tư.

Chỉ còn vài ngày nữa, concert D-5 Anh Trai "Say Hi" sẽ chính thức diễn ra. Hàng loạt dự án tiếp ứng hoành tráng, đầu tư công phu từ các FC Anh trai đã được khởi động, khiến netizen trầm trồ trước độ chịu chi và sáng tạo của Hi Mom, Hi Dad.

Tổ chức tại Vạn Phúc City - một khu đô thị với diện tích rộng lớn, thoáng đãng, các FC đã lên kế hoạch tạo nên một đường đua roadshowhoành tráng cổ vũ thần tượng. Đường đua roadshow là sự đổ bộ của những chiếc siêu xe đắt giá, treo cờ mang biểu tượng của từng Anh trai tung bay trong gió.

Được xem là một trong những dự án "đắt xắt ra miếng" nhất trong chuỗi dự án tiếp ứng, roadshow lần này quy tụ hàng loạt siêu xe của FC HIEUTHUHAI, NEGAV, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Hùng MasterD, RHYDER… lăn bánh khắp khu vực diễn ra concert, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn đẳng cấp.

Không chỉ giới hạn trong khuôn viên concert, dự án này còn được mở rộng ra các tuyến đường chính tại trung tâm thành phố. Nhằm thích ứng với mật độ giao thông đông đúc, nhiều FC đã lựa chọn phương án tiếp ứng sáng tạo hơn, sử dụng chuỗi xe buýt hai tầng được in hình thần tượng chạy xuyên suốt các địa điểm lớn.

Bên cạnh đó, các FC cũng đẩy mạnh phủ sóng dự án LED quy mô lớn. Hình ảnh của các Anh trai sẽ xuất hiện trên các biển hiệu hoành tráng tại những khu đô thị sầm uất và các địa điểm nổi bật như Landmark 81, phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Để tạo không gian check-in lý tưởng cho người tham gia cũng như tiếp sức tinh thần bằng đồ ăn, thức uống, sự xuất hiện của các xe foodtruck và photobooth là điều không thể thiếu.

Không chỉ đơn thuần là nơi dựng ảnh thần tượng để chụp hình, các fandom còn lên ý tưởng thiết kế photobooth theo từng chủ đề độc đáo, phù hợp với phong cách riêng của mỗi "Anh Trai".