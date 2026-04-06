Cống Hiến 2026: CONGB dẫn đầu bình chọn Nghệ sĩ mới, hạng mục Album của năm gây sốc

HHTO - Kết thúc vòng bình chọn thứ 2 giải Cống Hiến 2026 dành cho công chúng, CONGB dẫn đầu đề cử Nghệ sĩ mới của năm, ghi nhận lượt bỏ phiếu "khủng" từ cộng đồng người hâm mộ - UNICONG. Trong khi đó, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi khi vị trí tạm dẫn đầu hạng mục Album của năm thuộc về Phao Cứu Sinh - Hương Tràm.

Tối 5/4, vòng bình chọn chung cuộc giải Cống Hiến 2026 dành cho công chúng chính thức khép lại, lộ diện thứ tự xếp hạng tạm thời của 10 hạng mục thuộc Giải Âm nhạc Cống hiến 2026. Trên mạng xã hội Threads, cộng đồng người hâm mộ SOOBIN (FC KINGDOM) khiến netizen choáng ngợp khi chi mạnh tay gần 1,6 tỷ đồng, giúp thần tượng giữ vững Top 1 ở ba đề cử thuộc các hạng mục: Music Video của năm, Chương trình của năm, Nam ca sĩ của năm.

Fan tất tay cho 3 đề cử của SOOBIN, hy vọng nam nghệ sĩ sẽ bội thu tại giải Cống Hiến 2026. Ảnh: Threads @linlin_kr01

Trong khi đó, Unicong (FC của CONGB) gây trầm trồ khi quyết tâm "bế" idol lên Top 1 hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, công bố đã chi hơn 730 triệu đồng cho đợt bình chọn vòng hai. Độ "chịu chi" của FC cho thấy nam nghệ sĩ Gen Z đã có bước "vụt sáng" ngoài sức mong đợi sau hành trình "Say Hi" và thành công ghi điểm, xây dựng được "hậu phương" vững chắc chỉ trong thời gian ngắn.

FC công khai minh bạch các khoản chi sử dụng trong giải Cống Hiến, thể hiện tinh thần ủng hộ CONGB hết mình. - Ảnh: @mekongriver_vn

"Đầu tàu" FC @mekongriver_vn chia sẻ: "Chúng mình tin vào CONGB, tin vào cách mà gia đình Unicong vẫn luôn ở đây, bền bỉ và hết mình với từng cột mốc của bạn nhỏ. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã không bỏ cuộc, vì đã chọn ở lại. Giải thưởng Cống Hiến là một cột mốc rất đặc biệt, không chỉ vì tính chất uy tín, mà còn bởi đây là cơ hội hiếm có trong hành trình của một nghệ sĩ trẻ. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào, tụi mình tin rằng điều quan trọng nhất là chúng ta đã cùng nhau đi hết chặng đường này, một cách trọn vẹn và nỗ lực hết mình".

Bên cạnh đó, kết quả bình chọn được ghi nhận theo hệ thống lần lượt gồm:

Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn - Nguyễn Hùng

Music Video của năm: Mục hạ vô nhân - SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú

Chương trình của năm: SOOBIN Live Concert: All - Rounder - SOOBIN và SS Label

Chuỗi chương trình của năm: Live Tour: Bùi Công Nam "The Story" - BCN Entertainment

Album của năm: Phao cứu sinh - Hương Tràm

Nhà sản xuất của năm: Hồ Hoài Anh

Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Văn Chung

Nghệ sĩ mới của năm: CONGB

Nữ ca sĩ của năm: Hòa Minzy

Nam ca sĩ của năm: SOOBIN

Dẫu vậy, ngay khi "chốt sổ" danh sách, netizen bắt đầu tranh luận xôn xao trước kết quả dành cho hạng mục Album của năm. Từ Top 5 gồm Cuốn Phim, Giữa Một Vạn Người, Lời Hẹn Ước, Made In Vietnam, Phao Cứu Sinh, khán giả "không phục" khi Phao Cứu Sinh - Hương Tràm có số bình chọn vượt qua những album phủ sóng rộng hơn, được giới chuyên môn công nhận như Giữa Một Vạn Người (Phùng Khánh Linh), Made In Vietnam (DTAP).

Một bạn khán giả còn "đặt lên bàn cân", so sánh số liệu thành tích nhạc số giữa Phao Cứu Sinh và Giữa Một Vạn Người: "Tổng lượng stream các bài hát trong album Phao Cứu Sinh của Charmy Phạm cộng lại vẫn không bằng lượng stream của Em Đau - Phùng Khánh Linh".

Netizen bất ngờ trước độ "nổi" của Phao Cứu Sinh - chỉ khoảng 20 phút cuối cùng đã tăng từ hơn 270K điểm lên hơn 727K điểm. Tuy nhiên, fan Hương Tràm cho biết đây là chiến thuật của team cho giai đoạn nước rút, dựa trên cơ sở bình chọn do fan "bỏ tiền túi", được công khai trên hệ thống, không vi phạm luật của BTC.

Theo quy tắc tính điểm, kết quả bình chọn từ công chúng chiếm 50% tổng số điểm, chiến thắng cuối cùng còn phụ thuộc vào 50% điểm bình chọn từ hội đồng chuyên môn - các nhà báo.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 - 2026 sẽ diễn ra từ 18h30 ngày 15/4 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. Ban tổ chức sẽ đề cử nghệ sĩ đoạt Giải Âm nhạc Cống hiến tiêu biểu để được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản.