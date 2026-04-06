Chia sẻ từ một thầy dạy thanh nhạc sau bài đăng "nỗi sợ hát nhép" của Thảo Trang

HHTO - Sau khi "Chị đẹp" Thảo Trang bày tỏ quan điểm về chuyện "hát nhép", khán giả và người trong nghề cũng nêu quan điểm riêng của mình.

Những ngày qua, phát ngôn của ca sĩ Thảo Trang về "hát nhép" đã khơi dậy làn sóng tranh luận sôi nổi trong giới âm nhạc và cộng đồng mạng. Thảo Trang thẳng thắn chia sẻ rằng hát nhép giống như một "cực hình" đối với những ca sĩ chuyên nghiệp như cô.

Trong bài đăng của mình, Thảo Trang cho biết cô thường tìm cách trao đổi với Ban tổ chức để được hát live thay vì nhép khi nhận lời mời tham gia chương trình. Cô lý giải rằng mỗi lần biểu diễn, giọng hát của mình lại "phiêu" khác nhau, khó lòng khớp hoàn toàn với bản thu âm. Việc hát nhép không chỉ khiến cô cảm thấy không thành thật mà còn gây xấu hổ với bản thân và khán giả, đặc biệt khi được quay cận mặt. "Những lần bất đắc dĩ phải hát nhép là nỗi sợ của Trang", cô nói.

Thảo Trang nhấn mạnh, khán giả ngày nay rất tinh ý, dễ dàng phân biệt giữa hát thật và hát nhép. Dù vậy, Thảo Trang thừa nhận trong một số chương trình lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao và đảm bảo chất lượng âm thanh truyền hình, hát nhép đôi khi là lựa chọn bất đắc dĩ. Cô không lên án hoàn toàn hát nhép, nhưng lo ngại việc lạm dụng nó sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng nghề nghiệp của ca sĩ. Theo Thảo Trang, vai trò của Ban tổ chức và đạo diễn chương trình rất quan trọng: Nếu không cho phép hát nhép, vấn đề sẽ khác.

Nguyên văn bài đăng trên Threads của Thảo Trang như sau:

Quan điểm của Thảo Trang nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ số đông khán giả, đặc biệt trong bối cảnh Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM gần đây có văn bản chấn chỉnh tình trạng hát nhép trên sân khấu. Nhiều ý kiến cho rằng hát trực tiếp thể hiện sự tôn trọng khán giả và là cách bảo vệ uy tín lâu dài của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, mới đây một bài đăng đến từ người được cho là thầy dạy thanh nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có bài viết quan điểm khá mạnh mẽ, cho rằng việc "không hát nhép được" không nên trở thành niềm tự hào nghề nghiệp. Người này nhận định hát nhép chỉ là một kỹ năng, một lựa chọn kỹ thuật trong biểu diễn. "Hát nhép không được là thiếu kỹ năng nghề chứ gì nữa", người này cho biết. Ông còn nhấn mạnh các chương trình đào tạo ở nước phát triển thường bao gồm "nhép môi" trong khóa học trình diễn, vì nó phục vụ những yêu cầu cụ thể của sân khấu. Bài viết cụ thể như sau:

Bài viết của người thầy dạy thanh nhạc lập tức tạo nên tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng vẫn giữ quan điểm ủng hộ quan điểm của Thảo Trang, cho rằng hát nhép làm giảm giá trị nghệ thuật, khiến khán giả mất niềm tin và dễ dẫn đến "tai nạn nghề nghiệp". Từ đó, không ít ý kiến phản đối bài viết của thầy dạy thanh nhạc, thậm chí cho rằng phát ngôn này "hạ thấp chuẩn mực của nghề".

Ngoài ra, cũng có một số ý kiến đồng tình với khía cạnh hát nhép là kỹ năng cần thiết, đặc biệt với những ca sĩ kiêm vũ đạo hoặc biểu diễn trong điều kiện kỹ thuật phức tạp. Hiện tại, chủ đề này vẫn đang gây xôn xao trên mạng, tạo nên những cuộc tranh luận mạnh mẽ giữa những người trong nghề lẫn khán giả đại chúng - nhóm đối tượng trực tiếp đón nhận "sản phẩm" trình diễn từ nghệ sĩ.