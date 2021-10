Công ty lần đầu lên tiếng về nghi vấn Kim Seon Ho và tình cũ: "Hiện đang xác nhận sự thật"

HHT - Truyện tranh mới nhất của vũ trụ DC với tên gọi "Superman: Son of Kal-El" sẽ giới thiệu tới độc giả nhân vật Jon Kent - con trai của Clark Kent và Lois Lane, và cậu sẽ công khai là người song tính (bisexual).

HHT - Nữ thần Han So Hee chính thức tái xuất cùng bộ phim hành động "My Name" với hình tượng mạnh mẽ và đầy "tả tơi". Ngoài ra, dàn diễn viên nam của phim cũng sẽ khiến bạn phải "để mắt" đến tác phẩm này.