Cùng Em Ở Ngày Thế Giới Kết Thúc: Mô-típ cũ nhưng vẫn chạm đến cảm xúc người xem

HHT - Là hồi kết của loạt phim zombie đình đám xứ Nhật, khán giả sẽ tìm thấy ở dự án điện ảnh "Cùng Em Ở Ngày Thế Giới Kết Thúc" không chỉ một câu chuyện tình lãng mạn, mà còn có cả bức tranh tình thân và bài học nhân tính đáng suy ngẫm trong bối cảnh thời đại khắc nghiệt, đầy biến động.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Love You As The World Ends (Tựa Việt: Cùng Em Ở Ngày Thế Giới Kết Thúc)là phần phim điện ảnh tiếp nối các sự kiện trong series sinh tồn, hậu tận thế cùng tên được yêu thích của đất nước mặt trời mọc. Phim ra mắt lần đầu năm 2021, nội dung chính xoay quanh Hibiki Mamiya (Ryoma Takeuchi), một thợ cơ khí trẻ đang tận hưởng cuộc sống bình dị bên tình yêu của đời mình.

Nhưng ngay trước khi anh kịp cầu hôn bạn gái, thế giới chìm trong hỗn loạn khi xuất hiện một loại virus biến người sống thành những thây ma khát máu được gọi là Golem. Hibiki và bạn gái Kurumi Ogasawara (Nakajo Ayami) thất lạc từ đây và kéo theo nhiều bi kịch về sau.

Phim điện ảnh Cùng Em Ở Ngày Thế Giới Kết Thúc lấy bối cảnh sau cuộc đoàn tụ ngắn ngủi, đầy đau đớn của Hibiki và Kurumi. Hibiki phải mò mẫm giữa đống đổ nát, vượt nhiều nguy hiểm để tìm lại đứa con gái bị bắt cóc ở Utopia, tòa tháp được cho là thành trì cuối cùng của nền văn minh nhân loại.

Giành lại "Mirai"

Mirai là tên đứa con gái đầu lòng của Hibiki và Kurumi, từ "Mirai" cũng có nghĩa là "tương lai" trong tiếng Nhật. Đây là một cách "chơi chữ" thú vị của nhà làm phim, khi vai trò quan trọng của Mirai đối với tương lai nhân loại đã được làm rõ từ trong cái tên.

Phim có nhiều tuyến nhân vật với những hoàn cảnh, mục tiêu khác nhau, nhưng điểm chung là họ luôn nuối tiếc quá khứ, đặt những câu hỏi vô định về ngày tháng sau này, và cô bé Mirai lại là tâm điểm của "tương lai" mà họ hướng tới trong toàn bộ cốt truyện.

Và khi Hibiki gào thét nhiều lần câu thoại "Tôi phải giành lại Mirai!", câu nói đó không chỉ mang quyết tâm cứu con gái, mà còn là lời khẳng định anh sẽ giành lại hy vọng và tương lai của chính mình, một tương lai mà anh và người thương Kurumi từng mơ về trong thế giới khắc nghiệt mà họ đã và đang phải đối mặt.

Góc nhìn nhức nhối về nhân tính

Trong phim, các nhà khoa học ở Utopia đặt tên cho Mirai là "Đứa Trẻ Kỳ Tích", vì cô bé mang trong mình kháng thể đặc biệt có tiềm năng dùng để chế tạo vắc-xin. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Mirai phải liên tục chịu đau đớn trong thời gian dài để tận hiến cho các cuộc thí nghiệm vô nhân đạo. Thậm chí, tính mạng cô bé suýt bị tước đoạt chỉ vì trưởng nhóm nghiên cứu muốn đẩy nhanh tiến độ.

Hibiki đã bị chỉ trích khi anh đặt tình yêu dành cho con gái lớn hơn "nghĩa vụ với nhân loại", nhưng nhiều nhân vật khác cũng đã tự hỏi, liệu việc hy sinh một đứa trẻ vô tội vì lợi ích chung theo cách tàn nhẫn nhất có phải việc làm đúng đắn?

"Nếu phải dứng trước mạng sống của toàn nhân loại và người mình yêu thương, cậu sẽ chọn ai?"

Đây không phải lần đầu tiên các vấn đề về lòng nhân đạo và lợi ích vĩ mô được đưa lên bàn cân trong một bộ phim hậu tận thế. Nhiều thương hiệu lớn lấy chủ đề zombie cũng từng đặt câu hỏi tương tự, điển hình như siêu phẩm The Last of Us - phim có Ellie, cô bé mang kháng thể phải chật vật chạy trốn những thế lực muốn mổ xẻ mình làm thí nghiệm.

Trong những trường hợp thế này, dù các động cơ và mục đích của nhân vật chính đã được "hợp lý hóa". Song, đạo diễn hay biên kịch sẽ không phải là người cho ta câu trả lời thỏa đáng nhất. Vì việc phán xét, nhận định hay đưa ra lựa chọn thực tế vẫn tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn cá nhân của mỗi khán giả.

Điểm trừ và thế mạnh của thương hiệu

Điểm trừ dễ nhìn thấy của cả bản điện ảnh lẫn truyền hình Cùng Em Ở Ngày Thế Giới Kết Thúc là các tình huống, plot-twist được xây dựng trong phim phần lớn đều không mới và dễ đoán, đặc biệt là với các khán giả đã quen thuộc với dòng phim lấy chủ đề zombie, sinh tồn, hậu tận thế. Một số diễn viên phụ trong movie cũng được đánh giá là mang diễn xuất nhạt nhòa, điển hình như nhân vật Shinji Syuto của Kenta Suga thể hiện cảm xúc quá lố nhưng chưa tròn vai.

Tuy nhiên, vì thuộc melodrama - một thể loại đặc trưng của điện ảnh Châu Á nói chung và phim Nhật nói riêng, Love You As The World Ends được cài cắm khéo léo chất lãng mạng xen kẽ các phân cảnh hành động vẫn đảm bảo được sự kịch tính lẫn yếu tố cảm xúc cho khán giả.

Đó là lý do thương hiệu Cùng Em Ở Ngày Thế Giới Kết Thúc vẫn tìm được chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả dù các phim zombie đang dần bão hòa trên thị trường hiện nay.

Ngoại trừ nam chính Hibiki, phần lớn các nhân vật trong phiên bản điện ảnh là nhân vật mới, câu chuyện của phim cũng được giới hạn rõ ràng nên sẽ không quá khó hiểu với khán giả mới xem lần đầu.

Tuy nhiên, vì đây là phần phim vừa tiếp nối diễn biến, vừa là đại kết cục của TV series nên người xem vẫn nên nắm qua cốt truyện gốc để được truyền tải cảm xúc một cách trọn vẹn nhất, đặc biệt là để hiểu về sự dằn vặt trong mối quan hệ giữa nam chính và con gái, người thương.

Phim hiện chiếu tại các rạp trên toàn quốc.