Tháng Tư, Ngày Em Đến: Nỗ lực tìm lại sự lãng mạn giữa thời đại lười yêu

HHT - Phim điện ảnh Nhật Bản “Tháng Tư, Ngày Em Đến” là một nỗ lực để tìm hạn sử dụng cho tình yêu, là một cuộc đấu tranh để giữ lấy sự lãng mạn trong một thời đại mà dường như người ta đang trở nên lười yêu.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Phim điện ảnh Tháng Tư, Ngày Em Đến (April, Come She Will) đến từ xứ hoa anh đào lấy bối cảnh người Nhật ngày nay ngày càng thờ ơ với tình yêu. Bối cảnh đặc biệt phản ánh tình trạng các mối quan hệ tình cảm ở Nhật Bản, nhưng không ít khán giả ở nhiều nơi khác cũng tìm được sự đồng cảm trong câu chuyện.

Nhân vật chính của Tháng Tư, Ngày Em Đến là bác sĩ tâm lý Fujishiro Shun (Satoh Takeru). Đầu phim, Shun đang chuẩn bị đám cưới cùng cô bạn gái Sakamoto Yayoi (Nagasawa Masami), một bác sĩ thú y làm việc tại một sở thú. Bỗng một buổi sáng ngủ dậy, Shun nhận ra Yayoi đã bỏ đi. Cô biến mất, không nói lý do, không giữ liên lạc, không để lại manh mối.

Trong lúc rối bời vì sự biến mất của vị hôn thê, Shun nhớ lại cô bạn gái cũ thời đại học mà anh đã từng yêu Iyoda Haru (Mori Nana). Hiện tại, Haru đang một mình đi du lịch khắp thế giới, đến những nơi mà thời trẻ cả hai đã từng lên kế hoạch đi cùng nhau. Cô chụp lại những cảnh sắc đẹp ở những nơi mà cô đã đi qua, và viết thư tay gửi cho Shun. Liệu có phải những bức thư đó là lý do khiến Yayoi bỏ đi?

Hai mối tình ở hai mốc thời gian trong đời Shun xuất hiện xen kẽ, trở đi trở lại trong tâm trí anh. Những ký ức đưa anh trở về những kỷ niệm dịu ngọt, những cảm xúc tinh khôi, cho anh thấy những khoảnh khắc dũng cảm của chính mình; nhưng đồng thời cũng nhắc anh nhớ về nỗi buồn, sự bất lực, cả sự buông xuôi. Shun tự hỏi từ khi nào tình yêu ban đầu nở rộ đẹp tựa như đóa hoa mùa Xuân lại úa tàn mà anh đã không nhận ra. Thông qua các nhân vật của mình, Tháng Tư, Ngày Em Đến đặt ra một câu hỏi day dứt: Tại sao tình yêu lại đột ngột kết thúc khi lẽ ra nó sẽ tồn tại mãi mãi?

Là một phim kể chuyện tình yêu nhưng cách kể chuyện đan xen, cùng với bức thư của Haru và sự biến mất bí ẩn của Yayoi, Tháng Tư, Ngày Em Đến tạo ra một sự tò mò nhất định. Điều đó giúp phim tuy vẫn nhẹ nhàng, lãng đãng đặc trưng của điện ảnh Nhật Bản vẫn trở nên cuốn hút, khiến người xem theo dõi được đến cùng bộ phim mà gần như quên đi cảm giác đôi lúc nhịp phim có phần quá chậm rãi.

Cảnh sắc trong phim đầy rung cảm, không chỉ là những nơi mà Haru đã đi qua trong chuyến du lịch một mình của cô - như cánh đồng muối lớn nhất thế giới ở Bolivia, mà còn cả trong những cảnh sắc thường ngày trong cuộc sống của Shun hay của Yayoi. Cây hoa anh đào nở rộ sáng bừng một góc đêm, căn hộ nhỏ gọn gàng với chiếc ghế sôpha… Cảnh và màu sắc là những lời thoại không thể cất lời của các nhân vật trong Tháng Tư, Ngày Em Đến. Tất cả chúng phản ánh niềm vui, nỗi buồn, nỗi hoang hoải khi họ không thể tự mình nói ra điều đó.

Tham gia diễn chính trong Tháng Tư, Ngày Em Đến là những diễn viên nổi tiếng, được yêu thích, quen mặt với nhiều khán giả thích phim Nhật. Nam diễn viên chính Satoh Takeru tham gia nhiều phim như Bloody Monday, Rurouni Kenshin, First Love... Nữ diễn viên trẻ Mori Nana là ngôi sao của bộ phim Makanai: Đầu Bếp Nhà Maiko trên Netflix. Người đẹp Nagasawa Masaki thành danh với các tác phẩm như Wood Job!, Our Little Sister, Mother, Kingdom...

Khoảng cách tuổi tác chênh lệch 12 tuổi giữa Satoh Takeru và Mori Nana có thể gây ra một chút bối rối khi bắt đầu, nhưng cảm xúc tự nhiên giữa họ nhanh chóng xoá đi điều đó khi mạch phim tiếp diễn. Tương tác giữa Satoh Takeru và Nagasawa Masami đầy thuyết phục, giúp gắn kết tất cả các cảm xúc và khiến chúng bùng nổ.

Tháng Tư, Ngày Em Đến bắt đầu câu chuyện của mình bằng sự xa cách của các mối quan hệ, bằng sự lạnh nhạt thầm lặng giữa những người yêu nhau. Nhưng đến cuối cùng, nó đã cho thấy mình là một câu chuyện tình yêu nồng nàn mãnh liệt, khi những người yêu nhau sẵn sàng bơi qua các đại dương, chạy qua vạn con đường, chỉ để đến bên người mà họ cất hình bóng ở trong tim.

Phim đang được chiếu ở các rạp trên toàn quốc.