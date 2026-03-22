Cùng giữ dáng đẹp da với thức uống khiến CORTIS mê tít đến mức phải làm clip

HHT - Sẽ thế nào khi ly matcha quen thuộc bỗng hóa ốc quế giòn tan? Món tủ nào khiến nhóm nhạc teen mình rất “iu” - CORTIS mê mẩn đến mức phải làm clip TikTok? Đâu là tọa độ giúp bạn hóa thân thành “trai làng gái bản” chỉ trong một nốt nhạc? Cùng khám phá ngay loạt bí mật hay ho đang chờ đợi mấy bồ nào!

Đại minh tinh mới nổi trong làng thức uống độc lạ

Vừa uống nước và nhâm nhi cả… ly á? Chính xác không nghe nhầm đâu. Waffle Cup (ly ốc quế) đã trở thành cơn địa chấn trong giới thức uống khiến nhiều teen phải “rần rần” xin “in-tư” đó nha. Nếu đã từng trúng tiếng yêu với những chiếc kem ốc quế gelato dẻo mịn thì chắc chắn bạn không thể không bỏ qua những thức uống có phần quen thuộc như matcha latte đậm vị umami, cacao sữa ấm nóng hay cà phê sữa ngon xoắn lưỡi được phục vụ trong ly ốc quế.

Ảnh: Instagram @nham.coffee

Phần bánh waffle thơm vị bơ được trang bị “full giáp” nên đã trở nên đủ cứng cáp để có thể chứa được phần nước bên trong, nhờ thế chúng ta có thể vô tư vi vu khắp các toạ độ hot hit mà không lo bị đổ nước. Ly ống quế còn khiến cho Gen Z chia làm 2 “nền văn minh” đó là hội vừa uống vừa ăn và team uống hết nước rồi mới mukbang phần ly.

Giữ dáng đẹp da với thức uống hot hit khiến “Cỏ Tí” mê tít

Bạn có tò mò, ly nước tim tím khiến anh chàng Seong Hyeon (CORTIS) mê mẩn, từng phải lên vội một clip nhảy trên TikTok với dòng trạng thái “Obsessing over them Acai bowls” (tạm dịch: Ghiền mấy bát Acai đó kinh khủng) là gì?

Thực ra, Acai (đọc là a-sai-i) chẳng phải cái tên xa lạ với hội eat clean (ăn kiêng) đâu nha. Đây là một loại quả mọng có xuất xứ từ Trung và Nam Mỹ, sở hữu giao diện “tím lịm tìm sim” khá giống với quả việt quất nhưng lại mang hương vị pha trộn giữa sôcôla đắng nhẹ và trái cây rừng cực lạ miệng. Để cho ra đời một tô Acai chuẩn bài, người ta thường xay nhuyễn quả Acai đông lạnh thành dạng sinh tố sền sệt, mát lạnh.

Video: TikTok @cortis_bighit

Quả Acai là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao.

Điều khiến thức uống này trở thành "bông hậu" của làng ẩm thực chính là màn kết hợp với topping đi kèm. Acai thường được ăn cùng với chuối cắt lát, dâu tây, việt quất, granola giòn rụm, hạt chia và rưới thêm một chút mật ong hoặc bơ hạt mỡ béo ngậy.

Không chỉ có giao diện "xinh xỉu" để mấy ní có thể tha hồ sống ảo, Acai còn được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao ngất ngưởng. Đây đích thị là bảo bối giúp da dẻ sáng mịn, nạp năng lượng tức thì mà không lo tăng cân. Bảo sao Seong Hyeon lại “u mê” món này đến thế. Muốn có “đu” với idol mà lại còn ăn uống lành mạnh thì triển ngay thôi nào!

Hóa thân thành trai làng gái bản Tây Bắc ngay giữa Sài thành

Nếu bạn thuộc team “hơi giãn” mỗi khi tìm kiếm một toạ độ để có thể “nháy” những bộ ảnh khiến bạn bè phải thốt lên “đủ wow” thì chắc chắn Slay Concept chính là đại bản doanh dành riêng cho các phó nháy đó nha!

Sở hữu hơn 10 không gian chụp hình được xây dựng theo phong cách vùng núi Tây Bắc, phố cổ Hội An... khiến bất cứ con dân yêu sống ảo nào cũng phải mê tít! Không chỉ xinh “xập xình sập sàn” khi bạn chụp vào ban ngày với ánh sáng tự nhiên mà khi đêm xuống, dàn đèn đỉnh chóp còn đem lại màu sắc lung linh cho bức ảnh của bạn.

Ảnh: TikTok @chamdidau