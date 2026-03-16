Fan tìm in-tư người vẽ graffiti mừng sinh nhật Martin CORTIS, nhiều dự án chất ngất

HHTO - Fan Việt đã bắt đầu ra mắt một loạt LED cùng hoạt động chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Martin (CORTIS), muốn phong cách nghiêm túc chỉn chu hay "boy phố", "cợt nhả" đều có.

Đang viral mạnh trên Threads và nhiều mạng xã hội khác là bức tường ở góc phố Yên Phụ (Hà Nội) vẽ hình Martin. Bức graffiti được nhận xét là "chất" vượt mong đợi của người hâm mộ. Dự án này do blog chất liệu bạn trai martin và nhóm fan @jhn_trah, @ji_ji_wj, @cath.ngx, @tdunggg._, @evie_pep08 cùng lên ý tưởng, vừa được hoàn thành vào cuối tuần qua (15/3). Bức vẽ này sẽ được giữ tối thiểu nhất cho đến đúng ngày sinh nhật của Martin (20/3), đảm bảo fan ở Hà Nội và các khu vực lân cận có thể ghé đến bất cứ lúc nào.

Bức tường hot nhất lúc này với cộng đồng fan Martin và CORTIS nói chung. - Ảnh: blog chất liệu bạn trai martin

Nhóm graffiti thực hiện là Văn Minh - một trong những cái tên có tiếng trong giới nghệ thuật đường phố. Đáp lại những lo lắng của người hâm mộ về việc đã xin phép để thực hiện vẽ trên tường ở khu vực này hay chưa, blog "chủ xị" khẳng định họ đã làm việc với bên graffiti để đảm bảo không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào gây ảnh hưởng đến Martin và cộng đồng fan Việt.

Câu trả lời xác nhận từ blog chất liệu bạn trai martin.

Ngoài ra, nhiều blog cũng khởi động dự án hợp tác với các chuỗi photobooth lớn ở Hà Nội, TP.HCM để tạo frame chụp đặc biệt nhân dịp sinh nhật Martin, kéo dài từ nay đến hết tháng 3. Loạt màn hình LED (gồm trong nhà và ngoài trời) chúc mừng sinh nhật đa phong cách để bắt đầu "lên sàn" từ cuối tuần qua, hút hàng dàn người hâm mộ đến check-in sớm. Một số blog, nhóm fan cũng tổ chức phát quà tại một số địa điểm chạy LED, buổi off-fan vào ngày 20/3.

Bản "chạy thử" "ngả ngớn" của nhóm fan tại Hải Phòng gây náo loạn cuối tuần qua. - Nguồn: @so.noc_

Quy mô chạy màn LED chúc mừng sinh nhật được fan Việt khởi động tại nhiều thành phố.

Một bài đăng trên Threads viral với hơn 450K lượt xem (tính đến chiều 16/3), cảm thán về lượng fan xếp hàng dài tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) cuối tuần qua - một trong những địa điểm chạy LED chúc mừng sinh nhật Martin. Ở phần bình luận, fan "cợt nhả" đáp rằng không có idol Hàn nào về mà là thần tượng Mạnh Tiến (tên "Việt-sub" của Martin).

Phản hồi "cợt nhả" đến cùng của người hâm mộ Martin khi có non-fan hỏi về thần tượng.

Bên cạnh đó, một số blog/ fanpage tại Việt Nam của Martin cũng đang đi đến giai đoạn cuối cùng của dự án thuê food truck/ xe tải chúc mừng chạy quanh khu vực trụ sở HYBE ("mẹ" của BigHit Music - công ty chủ quản CORTIS Martin).

Theo tài khoản @mar.univrs, bạn đã mua một khu đất lưu niệm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Highland Titles tại Scotland với tên chủ sở hữu là Martin Edwards. Không chỉ là món quà nhỏ mà lợi nhuận từ mảnh đất này sẽ được đóng góp để gây quỹ cho khu bảo tồn, khôi phục rừng và trồng cây xanh, tạo nơi trú ngụ cho các loài động vật hoang dã. Ngoài ra, cũng là bạn fan này đã nhận nuôi một chú cá heo dưới danh nghĩa Martin nhân dịp sinh nhật thần tượng.

Martin "nhắc nhẹ", hi vọng mọi người không quên sinh nhật của mình. Đáp lại, fan toàn cầu đang cùng anh đón cột mốc 18 tuổi theo cách rực rỡ chưa từng có.