Ghé bảo tàng Địa chất TP.HCM, khui "bí mật" ẩn sâu trong lòng Trái Đất

HHTO - Trên con đường được mệnh danh là “xanh” nhất của Quận 1 (cũ), nếu đi quá một tí, sẽ chẳng ai nhận ra có một bảo tàng nho nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Đó chính là Bảo tàng Địa chất TP.HCM, nơi những cổ vật địa chất và khoáng sản đã hình thành từ hàng ngàn thiên niên kỷ trước được nâng niu và lưu giữ.

Bảo tàng Địa chất TP.HCM tọa lạc tại số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (Quận 1 cũ). Bảo tàng mở cửa từ 8 giờ đến 12 giờ buổi sáng, và từ 13 giờ đến 17 giờ vào buổi chiều. Nhìn từ phía ngã tư, mọi người đều có thể nhìn thấy một chiếc bảng hiệu với dòng chữ rất to: “Tham quan miễn phí” và một số thông tin giới thiệu nhằm giúp khách tham quan tìm hiểu đôi nét về nơi đây.

Bảo tàng mang đậm chất phong cách kiến trúc hiện đại của Việt Nam thời kỳ đầu với cửa sổ cánh gỗ, sơn màu xám và chữ tên bảo tàng được in nổi bằng phông chữ cổ kính màu vàng. Sự cổ kính trầm mặc đối lập với những ồn ào, xô bồ của dòng xe cộ ở hai con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Hữu Cảnh khiến bảo tàng trở nên nổi bật và tò mò hơn bao giờ hết.

Nhìn từ phía chính diện, Bảo tàng Địa chất TP.HCM như một chốn dành cho những người tìm đến sự êm ả, khám phá và hòa mình vào những vật chất kiến tạo của thiên nhiên.

Bạn có tưởng tượng được rằng, bên trong tòa bảo tàng ấy đang lưu giữ số lượng mẫu vật gấp hơn 500 lần tuổi của chúng ta hiện tại không? Nếu tính tổng số, chúng có thể lên đến 20.000 mẫu vật đa dạng như khoáng sản, đá quý, hóa thạch, nước khoáng và dầu mỏ từ cổ đến hiện đại đấy!

Tất cả các mẫu vật đều được lưu giữ cẩn thận và là những minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển địa chất của Việt Nam lẫn thế giới.

Vậy hãy cùng theo chân Hoa Học Trò khám phá từng ngóc ngách của tòa bảo tàng này nhé. Có nhiều điều thú vị lắm đấy!

Gian phòng tầng trệt của bảo tàng trưng bày những mẫu khoáng sản, khoáng vật và hóa thạch từ rất nhiều niên đại khác nhau của hành trình kiến tạo nên lãnh thổ Việt Nam.

Mỗi tủ kính là mỗi câu chuyện về từng niên đại kiến tạo, và bên trong đó là mỗi khoáng vật như một "chứng tích" đánh dấu sự xuất hiện và vận động của niên đại đó.

Một mẫu vật được sưu tầm và trưng bày trong tủ kính.

Tuy có nhiều mẫu vật, nhưng một số mẫu vẫn chưa được thể hiện nhiều thông tin cho khách tham quan được biết. Đây cũng là một điểm hạn chế của bảo tàng.

Bước lên không gian tầng 1, bước vào căn phòng 105 - 106, bạn sẽ thấy được nhiều mẫu vật khoáng sản được hình thành từ những tầng địa chất sâu thẳm vô cùng kỳ diệu của đất nước mình.

Không gian phòng 106 trưng bày những khoáng sản, đặc biệt là về các loại đá quý và sản phẩm từ đá quý.

Từng viên đá quý được đặt gọn gàng, ngăn nắp trong chiếc tủ kính.

Mẫu vật Ruby trong đá hoa với sắc màu tím xen lẫn với sắc xám của đá, được đặt ở trung tâm của tủ kính và tỏa lên những ánh sáng lấp lánh khi bạn đến gần và nhìn kỹ vào nó.

Một viên Amethyst (thạch anh tím) được trưng bày tại bảo tàng. Amethyst là một loại đá quý nổi tiếng với màu tím đặc trưng (từ tím nhạt đến tím đậm ánh hồng) do sự hiện diện của sắt và mangan.

Ngoài ra, còn có tủ trưng bày dầu thô và nước khoáng, những sản vật quý bắt nguồn từ những tầng địa chất của Việt Nam.

Một mẫu nước khoáng trưng bày tại bảo tàng, có thể đã được khai thác từ nguồn nước khoáng Đảnh Thạnh ở khu vực Khánh Hòa.

Không gian tầng 2 sẽ trưng bày một số mẫu vật theo từng loại nguyên tố. Bên cạnh đó, còn có bản vẽ thiết kế về cấu trúc Trái Đất vô cùng rực rỡ, là điểm nhấn vô cùng màu sắc cho cả căn phòng.

Ngoài ra, nét kiến trúc cổ kính và giản dị của bảo tàng cũng là nơi để các bạn làm một vài tấm check-in đẹp mắt trước khi kết thúc chuyến tham quan. Hãy đến hành lang tầng 1 (bên ngoài phòng 105) để có những khung hình đẹp nhất dưới ánh nắng vàng buổi sáng.

Nhìn chung, Bảo tàng Địa chất là một bảo tàng rất đáng để tham quan và trải nghiệm. Đặc biệt, nếu bạn có niềm đam mê với khoáng sản, thiên nhiên hay địa chất Việt Nam lẫn thế giới, thì bảo tàng này sẽ là một lựa chọn hàng đầu để bạn được đắm mình trong đam mê và chứng kiến tận mắt những khoáng vật với niên đại trăm triệu năm còn được gìn giữ. Tuy nhiên, bảo tàng lại không có nhiều bảng thông tin, thuyết minh hay chỉ dẫn bên trong nên sẽ khá khó khăn cho khách tham quan không có chuyên môn về địa lý hay thiên nhiên sâu sắc.

Để đến được với bảo tàng, bạn có thể sử dụng phương tiện cá nhân và gửi xe với giá 3 nghìn đồng cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 30, 44, 53, 56 và 88, dừng tại trạm Mầm non Hoa Lư ở hai chiều đường, hoặc MRT tại ga Ba Son (cửa số 5) và đi bộ đến bảo tàng nhé!