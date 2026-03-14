TP.HCM mùa hoa kèn hồng rực rỡ: Những tọa độ "săn mây hồng" đậm chất điện ảnh

HHTO - Giữa lòng đô thị nhộn nhịp, giới trẻ TP.HCM bỗng được dịp đắm chìm trong những cung đường ngập tràn sắc hồng lãng mạn khi hoa kèn hồng vào mùa nở rộ. Sắc pastel dịu dàng nhuộm thắm từng góc phố không chỉ xoa dịu cái nắng oi ả mà còn nhanh chóng tạo nên cơn sốt check-in, "săn" ảnh cùng hoa kèn hồng, thu hút đông đảo những tâm hồn đam mê nhiếp ảnh xuống phố.

Hoa kèn hồng (hay hoa chuông hồng) có nguồn gốc từ châu Mỹ, là loài cây đặc biệt ưa nắng. Cứ độ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, cây sẽ trút sạch lá, trổ hoa thành từng chùm bung xòe rực rỡ. Tuy nhiên, "đám mây hồng" này lại mang vẻ đẹp vô cùng mong manh. Từ lúc nụ hoa chớm nở đến khi rơi lấm tấm phủ hồng vỉa hè chỉ kéo dài vỏn vẹn trong một đến hai tuần. Chính sự chớp nhoáng ấy càng khiến netizen "đứng ngồi không yên", hối hả xách máy ảnh xuống phố để kịp lưu giữ những khoảnh khắc lung linh cùng loài hoa này.

Những tán hoa kèn hồng bung nở san sát nhau tạo nên một cảnh sắc tựa như một khu rừng cổ tích.

Đầu tháng 3 năm nay, nhờ thời tiết TP.HCM nắng ấm, nhiệt độ ổn định đã tạo điều kiện lý tưởng giúp kèn hồng nở sớm và rộ hơn hẳn mọi năm. Hoa bung nở đồng loạt, "nhuộm" thắm cả một góc trời và nhanh chóng tạo nên trào lưu "săn hoa" cho hội đam mê nhiếp ảnh. Lướt một vòng các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp “bản đồ săn mây hồng” xịn xò đang được cộng đồng mạng rần rần truyền tay nhau.

Sắc hồng pastel dịu dàng xoa dịu đi cái nắng đầu hạ.



Dẫu chỉ bung nở trong vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi, kèn hồng vẫn đủ sức để lại dư âm ngọt ngào cho thành phố.

Nổi bật nhất phải kể đến công viên Wonderland (khu đô thị Phú Mỹ Hưng), với không gian rộng lớn và bãi cỏ xanh mướt cùng những tán kèn hồng sà thấp, khung cảnh nơi đây tựa như một khu rừng cổ tích giấu kín. Kế đến là đoạn đường Tố Hữu giao với đại lộ Mai Chí Thọ (phường An Khánh), khu vực này mang vẻ đẹp đầy thơ mộng, nơi những cành hoa rực rỡ vươn mình kiêu hãnh giữa các tòa nhà chọc trời.

Khung cảnh lãng mạn trên đường Tố Hữu.

Cành hoa thấp giúp các bạn trẻ dễ dàng tương tác và có được những góc ảnh hoàn hảo.

Bên cạnh đó, giới trẻ còn tích cực "săn lùng" hàng loạt "tọa độ" đậm chất điện ảnh khác như: Tuyến đường Hàm Nghi (cạnh tháp Bitexco, phường Sài Gòn) ; đường Điện Biên Phủ (đoạn từ cầu Sài Gòn đến Hàng Xanh); đại lộ Võ Văn Kiệt (khu vực gần cầu Calmette),...

Cận cảnh vẻ đẹp mộng mơ của những cánh hoa kèn hồng đong đưa trong gió.

Theo chân giới trẻ "săn mây hồng" tại những tọa độ check-in hot nhất mùa này.

Tuy nhiên, có được "tọa độ" đẹp thôi là chưa đủ. Để bắt trọn từng khoảnh khắc lung linh cùng mùa hoa kèn hồng năm nay, "thời điểm vàng" để bấm máy thường rơi vào tầm 6h30 đến 8h30 sáng khi sương mai còn vương nhẹ trên cành, hoặc khoảng 16h00 đến 17h30 chiều khi vệt nắng đã ngả màu êm ả. Về phần trang phục, những bộ cánh mang tông trung tính, sắc pastel dịu ngọt hay màu trắng tinh khôi sẽ luôn là "chân ái”.

Lưu ý: Khi check-in cùng hoa kèn hồng cần lưu ý, tại các tuyến giao thông trọng điểm, việc dừng đỗ xe dưới lòng đường hay vỉa hè để chụp ảnh cần hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn giao thông và không gây cản trở các phương tiện khác.

Không gian rợp bóng hồng tại công viên Wonderland.

Sắc hồng ngọt ngào của hoa kèn hồng "phủ sóng" kín những tuyến đường quen thuộc như một món quà dành tặng người dân thành phố. Đừng để lỡ hẹn với mùa hoa rực rỡ và lãng mạn của Sài Gòn trong những ngày đầu hạ. Hãy chọn ngay cho mình một tọa độ ưng ý, lên đồ và xuống phố để lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp cùng mùa kèn hồng năm nay ngay thôi!