Cuộc hẹn tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, khám phá "kho báu" 300 năm tuổi

HHTO - Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Bảo tàng TP.HCM đang trở thành “tọa độ” thu hút đông đảo du khách với Tuần lễ “Kết nối di sản”. Không chỉ tham quan, tìm hiểu lịch sử, sự kiện còn mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật sinh động và cơ hội được tương tác trực tiếp với các giá trị di sản truyền thống.

Tuần lễ “Kết nối di sản” diễn ra từ ngày 27/6 đến 5/7/2026 tại Bảo tàng TP.HCM, số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giới thiệu những giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Kết nối di sản”, Bảo tàng giới thiệu hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống phòng trưng bày phong phú. Từ đó, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội của thành phố qua từng giai đoạn phát triển.

Không gian trưng bày chuyên đề Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm vinh dự, tự hào mang tên Bác”. (Nguồn: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng sẽ mở cửa trưng bày chuyên đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm vinh dự, tự hào mang tên Bác”, giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố trong chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập.

Ngoài các hoạt động như tham quan các phòng trưng bày, du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật dân tộc và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như trang trí gốm, vẽ nón lá trong khung giờ từ 19h đến 21h hằng ngày. Khung giờ mở cửa ban đêm chính là điểm cộng lớn, tạo điều kiện cho du khách và những ai bận rộn ban ngày dễ dàng trải nghiệm.

Không khí trải nghiệm sinh động và các hoạt động tương tác văn hóa tại Bảo tàng TP.HCM về đêm. (Nguồn: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, du khách có thể tự tay thử sức vẽ tranh trên gốm hay trang trí nón lá theo ý thích cá nhân. Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa vẻ đẹp của các nghề thủ công truyền thống Việt Nam và đưa bảo tàng trở thành điểm hẹn văn hóa gần gũi, sinh động và giàu tính tương tác.

Khách tham quan trải nghiệm các công đoạn trang trí nón lá truyền thống. (Ảnh: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm hoạt động vẽ tranh trên gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân tại không gian tuần lễ. (Ảnh: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)

Đóng vai trò kết nối cảm xúc cho chuỗi hoạt động về đêm là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Di sản kết nối tinh hoa” do Nhà hát Kịch TP.HCM phối hợp thực hiện với mỗi suất diễn kéo dài khoảng 30 phút. Chương trình đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sắc thái văn hóa phương Nam, vào không gian bảo tàng nhằm tạo nên một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc hơn cho du khách.

Mãn nhãn với chuỗi đêm diễn thời trang của NTK Việt Hùng. (Ảnh: Việt Hùng)

Đông đảo du khách tập trung tại sân khấu trung tâm để thưởng thức chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)

(Ảnh: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)

Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa trưng bày hiện vật, biểu diễn âm nhạc và trải nghiệm thực tế đã mang đến không gian văn hóa đa giác quan cho bảo tàng. Nhiều bạn trẻ và du khách đánh giá cao phương thức tiếp cận đổi mới này vì giúp di sản trở nên dễ tiếp cận và gần gũi hơn. Sự kiện không chỉ phục vụ du khách trong nước mà còn là cầu nối hiệu quả để giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.