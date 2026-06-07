Mù Cang Chải mùa nước đổ: Ruộng bậc thang hóa bức tranh ánh gương lấp lánh

HHTO - Tưởng chừng Mù Cang Chải chỉ "hot" nhất vào mùa lúa chín, nhưng mùa nước đổ lại mang đến nơi đây một vẻ đẹp rất riêng. Những thửa ruộng bậc thang phản chiếu ánh trời, tạo nên bức tranh ánh gương lấp lánh giữa núi rừng Tây Bắc.

Mù Cang Chải là một huyện vùng cao thuộc khu vực Tây Bắc của tỉnh Yên Bái. Cách Hà Nội khoảng 300km về phía Bắc, nơi đây không chỉ gây ấn tượng với những vị khách ghé thăm bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Mù Cang Chải từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều khách du lịch bởi cảnh quan thiên nhiên phong phú thay đổi quanh năm. Nếu mùa Xuân là thời điểm mạ non xanh mướt rực rỡ núi rừng, thì từ tháng 9 đến tháng 10 được ví như "mùa vàng" bởi vẻ đẹp của sắc lúa chín vàng óng ả, nên thơ. Đặc biệt, vào giai đoạn này - từ tháng 5 đến tháng 6, Mù Cang Chải lại thu hút nhiều “dân du lịch” bởi vẻ đẹp của mùa nước đổ (hay còn gọi là mùa cấy mạ).

Vẻ đẹp độc đáo này thôi thúc nhiều du khách đến check-in chụp ảnh. Ảnh: Bùi Hoàng Linh.

Tuy mùa nước đổ không phải thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng những thửa ruộng trong sắc xanh hay vàng quen thuộc, nhưng thực tế lại mang đến một vẻ đẹp rất riêng của Mù Cang Chải. Đó là khi những thửa ruộng bậc thang được phủ đầy nước, phản chiếu ánh trời, tạo nên khung cảnh kỳ diệu giữa núi rừng rộng lớn.

Hằng năm, địa phương chỉ canh tác một vụ lúa và giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6 là lúc người dân bắt đầu cày ải, gieo mạ cũng như cấy lúa. Đây cũng là thời điểm những cơn mưa đầu mùa hạ dẫn nước xuống cho ruộng, giúp làm mềm luống đất để phục vụ cho canh tác. Thông thường, nước sẽ chảy lần lượt từ những thửa ruộng bậc thang trên xuống thửa dưới, theo các rãnh đã được bà con xẻ từ trước. Từ đó, tạo ra hiệu ứng “tráng gương” đầy lấp lánh.

Mù Cang Chải mùa nước đổ được ví như một bức tranh thủy mặc.

Nhìn từ trên cao xuống, những thửa ruộng xếp tầng tầng lớp lớp tựa như một tuyệt tác của tự nhiên. Ảnh: Giang A Chay.

Không chỉ vậy, những thửa ruộng ngập nước nâu lóng lánh cũng xen lẫn với cả những thửa ruộng mới cấy xanh rì, tạo nên một vẻ đẹp không khỏi lay động lòng người. Có dịp đến thăm Mù Cang Chải mùa này, nhiều du khách còn có thể bắt gặp cảnh tượng người nông dân đi cấy mạ.

Khung cảnh lao động bình dị giữa những thửa ruộng bậc thang ngập nước vừa phản ánh nhịp sống của người dân bản địa vừa tạo nên bức tranh hài hòa giữa con người và thiên nhiên nơi đây. Ảnh: Bùi Hoàng Linh.

Bên cạnh cảnh quan ruộng bậc thang nổi tiếng, Mù Cang Chải còn có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị mà du khách không thể bỏ lỡ. Đặc biệt trong số đó là khám phá những ngọn đèo, thung lũng tráng lệ như Đèo Khau Phạ, thung lũng Lìm Mông, Lìm Thái, đồi Mâm Xôi...

Ngoài ra, người trẻ cũng có cơ hội được tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa thông qua các lễ hội truyền thống của đồng bào, hay được thỏa sức thưởng thức đặc sản hấp dẫn tại địa phương như xôi nếp nương, nhộng ong rừng và măng đắng xào.