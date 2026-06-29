Phương Mỹ Chi nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026

HHTO - Ca sĩ Phương Mỹ Chi tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 với tư cách đại biểu, đồng thời được tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác" năm 2026.

Tại Đại hội năm nay, Phương Mỹ Chi được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2026 theo quyết định của UBND Thành phố. Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc, không ngừng đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh việc tham dự Đại hội, nữ ca sĩ còn trình diễn ca khúc Made In Vietnam do DTAP sáng tác và sản xuất. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật của Đại hội, tiết mục được trình diễn như một điểm kết nối với tinh thần chung về văn hóa và bản sắc Việt Nam, tạo nên sự đồng điệu với không khí tôn vinh các gương mặt trẻ tiêu biểu.

Chia sẻ về Đại hội, Phương Mỹ Chi cho biết: “Được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 là niềm vinh dự rất lớn đối với Chi. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua mà còn là động lực để Chi tiếp tục cố gắng nhiều hơn trên hành trình làm nghệ thuật, gìn giữ những giá trị văn hóa, và truyền cảm hứng về những điều tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.”

Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác là hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo, công tác xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiều lĩnh vực khác của đời sống.

Việc được lựa chọn tham dự Đại hội và được đề xuất tuyên dương là minh chứng cho những đóng góp tích cực của Phương Mỹ Chi không chỉ với lĩnh vực nghệ thuật mà còn trong vai trò một công dân trẻ trách nhiệm, giàu tinh thần cống hiến, luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đã theo đuổi định hướng gắn liền với các giá trị văn hóa và chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Từ những ngày đầu được công chúng biết đến qua dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ dần hình thành một hành trình âm nhạc riêng, trong đó yếu tố dân gian được duy trì như một nền tảng xuyên suốt song song với cách tiếp cận âm nhạc đương đại.

Trước đó, Phương Mỹ Chi đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” như một sự ghi nhận cho quá trình hoạt động nghệ thuật gắn với cộng đồng và những đóng góp trong các hoạt động dành cho giới trẻ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng ghi nhận dấu ấn qua nhiều giải thưởng trong nước như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards 2025... cùng thành tích quốc tế với Top 3 cuộc thi Sing! Asia, phản ánh sự ghi nhận từ khán giả và các đơn vị chuyên môn đối với quá trình hoạt động nghệ thuật của cô.